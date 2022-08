El éxito del Festival Motorbeach en cuanto a asistencia y buen comportamiento de todos los Motorbeachers Emprendedores de Hoy

Entre el 21 y el 24 de julio tuvo lugar en la playa de Vinuesa, el festival de verano que rinde culto al mundo del motor alternativo: el Motorbeach Festival. Esta edición del evento fusionó motos, coches, música y playa, con miles de free riders llegados desde distintos puntos de Europa, quienes fueron acogidos calurosamente por los vecinos del pueblo, en un recinto abierto de más de 500 mil metros cuadrados. Con el énfasis puesto en el respeto y cuidado del medioambiente, amigos y familiares han podido disfrutar de 4 días llenos de libertad y conexión con la naturaleza.

Música, espectáculos y motor alternativo en el Motorbeach Festival 2022 Con la participación de los mejores constructores de motos y coches de toda Europa, además de un cartel de música alternativa internacional, con bandas como The Undertones, Al Dual, The Bo Derek´s, Garbayo y True Enemy, entre muchas otras, además de una selección de DJ’s, el Motorbeach Festival 2022 desarrollado en la playa de Vinuesa reunió a 10 mil personas durante los 4 días del evento. De esta manera, los asistentes pudieron disfrutar de las exhibiciones de motos Cafe Racer y Custom, de los circuitos de Enduro Vintage y del circuito de Flat Track, así como del campo de Motoball, el cual enfrentó a equipos franceses y españoles.

Por su parte, uno de los espectáculos más esperados de este festival de verano fue el Wall Of Death Gypsy o Muro de la Muerte Gitano, en el cual un grupo de músicos afrontó el peligro tocando en el centro de un cilindro de madera, mientras los motociclistas giraban a su alrededor con la adrenalina al 100%.

Pasión por el motor, en un entorno familiar Los asistentes pudieron disfrutar de un entorno natural entre los árboles, las playas y los prados, además de contar con la infraestructura necesaria para una zona de acampada, como baños y duchas, el Motorbeach Festival 2022 de Vinuesa ha resultado todo un éxito. Desde hoteles y restaurantes con su capacidad a tope, hasta pequeños comercios que impulsaron sus ventas gracias a los visitantes, todos los actores han sido fundamentales para generar un ecosistema familiar e intergeneracional con buenas conversaciones, pasión por los motores y libertad.

Con el apoyo del equipo del Ayuntamiento de Vinuesa, así como de todos sus ciudadanos, la estancia de todos los asistentes a este festival de verano ha resultado inmejorable, en un ambiente cuidado y respetado, con distintos tipos de personas amantes de las motos, los coches clásicos y el rock and roll.



