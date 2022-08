El papel de los peritos judiciales en los casos de interferencia parental, por divorcioscatalunya.com Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de agosto de 2022, 11:49 h (CET)

La ruptura de una unión matrimonial, además de ser un trámite jurídico a veces complicado, es una situación estresante que fractura la estructura familiar. En los hogares con descendencia, las razones de esta ruptura recaen exclusivamente en una decisión de los padres, pero sus consecuencias recaen directamente en los hijos. Cuando esta decisión no se gestiona de manera adecuada, aparecen sentimientos de odio, venganza y rabia, los cuales desembocan en la instrumentalización de los hijos para hacer daño a su expareja.

De acuerdo con Asunción Molina, experta en psicología jurídica, esta situación representa una clara interferencia parental en la relación afectiva de los niños y debería ser considerada por los jueces como un caso de maltrato infantil. Para la firma de abogados divorcioscatalunya.com solo es posible determinar si un niño padece algún trastorno relacionado con este tipo de manipulación, valiéndose del informe de un grupo de peritos judiciales expertos en derecho de familia.

Casos de interferencia parental Existen 4 tipos de interferencia parental, los cuales varían de acuerdo al grado de intromisión y manipulación hacia el menor. El primero de ellos tiene que ver con la anulación de la relación parental, donde se le impide al menor visitar o compartir cualquier tipo de contacto con alguno de sus padres. El segundo involucra un cambio de domicilio para alejar al niño o niña del progenitor con el que no convive. El tercero se constituye de una serie de demandas no fundamentadas para sancionar al padre o madre por abandono o abuso. Y finalmente, el cuarto tipo hace referencia a un trastorno psicológico mal conocido como alienación parental, el cual busca, a través de la manipulación, construirle una falsa realidad al menor para que genere una aversión genuina hacia su padre o madre.

Este último caso de interferencia es sumamente grave, ya que deja secuelas imborrables en la vida del menor, afectando su autoestima y fracturando las relaciones afectivas con sus padres. Cuando se presenta algún caso de interferencia parental, sin importar el nivel, cualquier juez debería está capacitado para reconsiderar decisiones sobre la patria potestad y la custodia de los hijos, siempre y cuando se pruebe que la calidad de vida de los menores se está viendo seriamente amenazada por la acción directa o indirecta del progenitor con el que convive.

Apoyo de expertos Un juez por sí mismo no debería determinar si las actitudes de un menor están relacionadas con algún grado de interferencia o manipulación parental, por lo que necesita de peritos judiciales expertos que le brinden las recomendaciones necesarias para dictar sentencia. divorcioscatalunya.com cuenta con algunos de los mejores profesionales en derecho de familia, quienes realizan las pesquisas necesarias sin afectar la tranquilidad de los menores involucrados en el pleito. Por este motivo, la firma invita a todos los interesados en encontrar soluciones relacionadas con sus procesos de separación a que contacten alguno de sus asesores e inicien su proceso judicial con el respaldo de varios de los mejores peritos judiciales del país.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.