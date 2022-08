¿Por qué son tan populares los jardines verticales artificiales? Por VIKENZO NATURE Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:56 h (CET) Los jardines verticales son cada vez más populares en espacios exteriores, corporativos y residenciales. En particular, proporcionan una manera fácil de mejorar la estética de las áreas interiores y exteriores, asegurando que las personas siempre disfruten de la sensación de la naturaleza Al elegir un jardín vertical artificial se evita la responsabilidad de regar y mantener masivamente, y no es necesario reemplazar las plantas que mueren.

Los jardines verticales artificiales sólo necesitan un mantenimiento muy mínimo, y su aspecto será magnífico independientemente de las condiciones o la ubicación en que se instalen.

¿Qué es un jardín vertical artificial?

El jardín vertical es diferente del jardín tradicional. Ocupa menos espacio y crea una belleza ampliada.

Los jardines verticales artificiales consisten en plantas artificiales dispuestas verticalmente mediante paneles, son muy realistas, fáciles de mantener y duraderas.

En comparación con el uso de plantas naturales, los jardines verticales artificiales tienen varias ventajas. Pueden utilizarse en proyectos residenciales y comerciales, como terrazas, decoración de tiendas, oficinas y zonas de recepción.

¿Cuáles son las ventajas de los jardines verticales artificiales?

- Bajo mantenimiento y larga duración

A diferencia de los jardines verticales naturales, los jardines verticales artificiales no requieren riego diario, poda, fertilización, pesticidas, luz solar o temperatura adecuada para su crecimiento.

Las ventajas de este tipo de decoración artificial permiten ahorrar tiempo, dinero y energía, algo muy importante en la ajetreada vida moderna.

- Crear un espacio más tranquilo

Los entornos urbanos con elementos verdes fomentan la relajación y reducen el estrés, lo que tiene un impacto positivo en todo, desde la presión arterial hasta la tensión muscular.

Algunos estudios de investigación han señalado que el simple hecho de mirar cosas verdes puede beneficiar a los ojos. En este caso, el jardín vertical artificial relaja los ojos como los jardines naturales y puede aportar grandes beneficios a la mente.

- Libre de alergias

Algunas personas pueden decir que los jardines verticales artificial, no pueden purificar el aire interior. ¿Cuál es la ventaja? Es cierto que los jardines verticales no pueden emitir nada, pero también garantizan que las mascotas y personas alérgicas puedan estar libres del polen.

- Reducción del ruido

El jardín vertical artificial puede aplicarse como pantalla para crear un espacio privado. Según las estadísticas, puede reducir el nivel de ruido ambiental en un espacio, lo que es especialmente útil en una oficina. Es decir, puede reducir ligeramente el volumen del ruido y aportar tranquilidad.

- Aspecto realista

Las personas suelen dudar a la hora de elegir jardines verticales para terrazas porque les preocupa que parezcan plantas muy falsas e irreales. De hecho, no hay que preocuparse por ello. Con el avance de la tecnología y la mejora de las materias primas, los materiales artificiales tienen un aspecto muy natural y real, y es difícil distinguirlas de las naturales.

- Flexible

Cuando se trata de las ventajas de los jardines verticales, la flexibilidad de la instalación es siempre un punto.

En primer lugar, no hay restricciones en la colocación de las plantas artificiales, lo que puede mejorar de forma rápida y sencilla la belleza y el atractivo de un espacio exterior.

En segundo lugar, el valor de las plantas artificiales reside en su gran variedad. Muchas plantas naturales sólo aparecen en unos pocos lugares o en temporadas limitadas.

En comparación, el uso de plantas artificiales permite elegir libremente cualquier tipo de planta que se desee para decorar el jardín vertical, independientemente de la temporada o la disponibilidad.

- Estética

El 100% de las materias primas, la excelente tecnología de fabricación y el diseño de primera clase han creado jardines verticales artificiales realistas, de modo que las personas a menudo no pueden distinguir si son reales o falsos.

Cada una de sus hojas se imita de forma natural, es muy atractivo y agradable para levantar el espíritu e iluminar un espacio.

¿Dónde instalar un jardín vertical artificial?

Revestimiento de paredes

En términos de diseño interior se puede considerar la posibilidad de transformar una pared en un muro de jardín vertical para añadir más vegetación a un espacio. Las flores y los follajes cuidadosamente seleccionados harán que el diseño interior de una vivienda sea más atractivo.

El jardín vertical se puede utilizar en cualquier entorno urbano, así como para el revestimiento de paredes exteriores, se sorprenderá de lo bueno que es el jardín vertical artificial para hacer frente a los desprendimientos de paredes. El proyecto de restauración de la pared se completa en poco tiempo. ¡Y el efecto es sorprendente!

Decoración de oficinas

Las plantas son beneficiosas para la salud física y mental de las personas. Si el ambiente de trabajo necesita ser mejorado inmediatamente, hay que elegir el jardín vertical artificial. Ilumina el espacio con follajes y flores de gran realismo para que el efecto relajante se note pronto en todos. Bajo el abrazo de la naturaleza, los empleados se sienten más cómodos y pueden recuperar su energía fácilmente.

Un entorno de trabajo dinámico es siempre más eficaz que un entorno de trabajo de alta presión, porque la satisfacción laboral es muy importante. Un jardín vertical puede proporcionar diferentes paisajes con sólo un pequeño ajuste. El sistema de instalación y fijación es muy fácil y sencillo.

Decoración de eventos

Actualmente se celebran fiestas durante todo el año y en ocasiones es difícil encontrar ideas de decoración innovadoras. El jardín vertical puede resolver este problema.

El jardín vertical artificial de diversas formas y colores pueden proporcionar una serie de fondos temáticos. Son un buen complemento para colocar decoraciones con globos, luces y diversas instalaciones de diversión.

Con toda la información e ideas sobre los jardines verticales artificiales, puede probar y ver qué sorpresas pueden aportarle las plantas artificiales.

