¿Es posible rejuvenecer sin cirugía ni pinchazos?

viernes, 5 de agosto de 2022, 14:00 h (CET) En la Clínica Antiaging & Estética Avanzada Gema Cabañero dejan sin excusas para que luzcas sí o sí una piel sin imperfecciones (sin cirugía ni infiltraciones) a través de tratamientos estéticos de vanguardia Todos los años la gente se propone muchos objetivos que quiere cumplir, y la belleza y el bienestar con uno mismo, seguro que está entre ellos (aunque la falta de tiempo a veces les obligue a aplazarlo). "El ritmo de vida acelerado provoca que el propio cuidado quede relegado a un segundo plano. En pos de una solución eficaz, servimos de tratamientos con la última tecnología que ofrezcan resultados en sesiones de 30 y 90 minutos y que estén libres de periodos de convalecencia, para que puedan seguir con su día a día" explica Gema Cabañero, fundadora y directora de la Clínica antiaging y estética Gema Cabañero.

Diagnóstico Inner Wellness

Para dar el primer paso hacia la belleza, en la Clínica Antiaging & Estética Avanzada Gema Cabañero, cuentan con el Diagnóstico Inner Wellness, un sistema que tiene como objetivo localizar y tratar tanto la alteración estética externa, como su causa interna, a través de una fotografía integral del nivel de envejecimiento de la piel y el organismo. "A partir de este primer paso se podrán conocer las necesidades específicas del paciente. Una vez determinadas, se podrá tratar la alteración estética externa y la causa interna que lo provoca", explica la experta.

Tratamientos estéticos de vanguardia al servicio de la belleza

"En la Clínica Antiaging y Estética Avanzada Gema Cabañero se oferecen más de 30 equipos con una tecnología avanzada en tratamientos corporales y faciales con los que se cuentan en la clínica. Estas tecnologías premium, que en ocasiones también se combinan con masajes y técnicas manuales personalizadas, permiten asegurar unos resultados óptimos"; indica Cabañero.

De este modo desde la Clínica ofrecen distintas tecnologías entre las que destaca la tecnología de Radiofrecuencia, que consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel, provocando un calentamiento controlado en cada tejido para conseguir beneficios como la producción de nuevo colágeno, drenaje linfático y mejorar la circulación sanguínea. La técnica Endermologie, lipomasaje queayuda a reducir aquellas zonas con cúmulos de grasas a través de la estimulación mecánica celular y la reducción de tejido adiposo. La tecnología diatermocontracción de Imperium y electroestimulación de Elitium, capaces de adaptarse a las necesidades de las zonas concretas del cuerpo o la tecnología Ondas acústicas radiales, planales y vibratorias a través del tratamiento Cellactor y la tecnología Bioestimulación Bióptica, muy beneficiosa a la hora de regenerar los tejidos dañados.

La última tecnología de ultrasonidos focalizados

El Tratamiento Ultherapy Lifting no invasivo es el único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FDA estadounidense, acumula más de 1 millón y medio de tratamientos y más de 50 estudios clínicos. Su proceso actúa en profundidad sobre los tejidos para estimular la formación de colágeno en las capas más profundas de la piel, tensando y elevando la piel del cuello, papada, frente e incluso las líneas y arrugas del escote.

"El cuerpo genera de forma natural el colágeno, sin embargo, es a partir de los 25 años y a medida que se envejece cuando esta proteína se descompone y disminuye su producción, lo que tiene como resultado la pérdida de fuerza y elasticidad en la piel, dejándola visiblemente más fina", explica Cabañero.

A través de un proceso estético nada invasivo y sin periodo de convalecencia, Ultherapy Lifting logra resultados visibles a partir de la primera sesión que se irán incrementando de manera progresiva a lo largo de 2 y 3 meses. Esto es posible gracias a la actuación de la tecnología testada de ultrasonidos focalizados sobre las capas profundas de la piel a un nivel de energía y temperatura óptima que no dañan los tejidos.Este tratamiento dirigido tanto a hombres como mujeres consigue beneficios como la regeneración de la elastina y el colágeno, la eliminación las toxinas y contribuye en la oxigenación de las células.

"Su buen resultado se incrementa gracias a que en el procedimiento se utiliza visualización ecográfica, lo que permite ver las capas del tejido en tiempo real para asegurar que aplicamos la energía de manera correcta en la zona a tratar", añade la experta antiaging.

Paso a paso

En primer lugar y para saber el estado actual de la piel realizamos un diagnóstico natural con Diagnóstico Antiaging Inner Wellness. Este sistema realiza una fotografía integral del nivel de envejecimiento interno de la piel y el organismo, con datos objetivos y cuantificables para saber en qué zonas se debe incidir con los ultrasonidos de una manera más rigurosa. Ultherapy Lifting puede aplicarse sobre el rostro en su totalidad o puede aplicarse en zonas específicas como frente y cejas, zona del mentón, el óvalo facial, el cuello o el escote. Una vez se sabe cual es la zona a tratar, se procederá a una limpieza profunda del rostro, cuello y escote a través de un limpiador rico en péptidos y ácido hialurónico que ayude a eliminar las células muertas y restos de impurezas. Con la piel preparada y lista para recibir el tratamiento, se aplicará sobre el rostro el gel de ultrasonido con el aplicador sobre la piel. Se aplica la energía de ultrasonido focalizada. Una vez se haya comenzado con el proceso, sentirás pequeñas descargas que se depositarán a la profundidad precisa, esto solo indicará que la formación de colágeno en la piel ha comenzado. Finalizado el procedimiento, se retirará Ultherapy Lifting, y se limpiarán los restos del gel conductor de la piel. Podrás notar como la piel está visiblemente más tensa. Para aportar una sensación confort y dar suavidad, el tratamiento terminará con la aplicación de una crema hidratante rica en Vitamina C, péptidos y ácido hialurónico a través de ligeros masajes que recuperarán el tono de la piel. Duración de la sesión: de 30 a 90 minutos según zona.

Precio sesión: desde 500€ la sesión.

Sobre Gema Cabañero

Con un abordaje pionero en la estética, la clínica antiaging& estética avanzada Gema Cabañero, ubicada en el emblemático Barrio de Salamanca de Madrid, es todo un referente en el diagnóstico exhaustivo, la clave del éxito en cualquier tratamiento estético. Para ello, cuenta con una sala de diagnóstico InnerWellness, un exclusivo método de creación propia que permite detectar el origen de cada alteración estética y trabajar desde la causa para evitar cualquier consecuencia que afecte a la salud cutánea y estética corporal.

De esta forma, en Gema Cabañero se garantizan las mejores soluciones para cada problema. Para ello, esta clínica especializada en healthyaging dispone de cabinas dotadas de la más avanzada tecnología en las que se combinan lo último en equipos de aparatología estética y cosméticos de primer nivel con innovadoras técnicas manuales para ofrecer los mejores resultados.

