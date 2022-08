¿Por qué es importante la preparación, el desbroce y limpieza de fincas? Por LA TIERRA JARDINERÍA Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:48 h (CET) Este verano se ve de forma diaria la frecuencia con que los grandes incendios han calcinado extensas zonas de Castilla León, Aragón, Extremadura, etc De forma diaria en prensa y televisión se puede ver el testimonio de numerosos damnificados y se puede percatarnos de las muchas lamentaciones que causan los incendios de verano, pero es bien sabido que los trabajos de desbroce de fincas y otros pueden ayudar a prevenir catástrofes mayores si estas se realizan fuera de las temporadas de calor de forma efectiva.

Para evitar incendios durante los meses de verano y prevenir plagas de roedores, insectos y otras plagas, hay que mantener el terreno limpio y despejado de vegetación y maleza no deseada.

Es importante tener en cuenta que, debido a los problemas causados por los incendios, muchos ayuntamientos exigen el desbroce de fincas, terrenos y parcelas, incluso en terrenos privados. Se trata, por tanto, de una tarea esencial que debe llevarse a cabo regularmente por el bien común.

Este compromiso es aún más importante para las zonas industriales, las instalaciones y las infraestructuras de transporte, que por su uso y características técnicas requieren un mantenimiento adecuado y continuo durante todo el año.

Deshacerse de las malas hierbas es algo bueno, pero el problema es que no todo el mundo sabe cómo hacerlo, o no tiene el equipo para hacerlo de la mejor manera posible.

El tamaño y la naturaleza de cada trabajo de limpieza y desbroce de fincas, la falta de tiempo y el tipo de vegetación que se forma en el lugar son obstáculos, por lo que muchos propietarios de terrenos prefieren que sea una empresa especializada en limpieza de fincas quien realice el trabajo.

Es importante saber que un trabajo como el desbroce de fincas requiere saber cómo hacerlo y es importante tener las herramientas manuales y mecánicas adecuadas.

Por eso es tan importante contratar los servicios de expertos cuando se trata de la gestión de la vegetación, contratar expertos en desbroce y gestión integral de la vegetación que cuente con equipos profesionales y herramientas especializada necesaria para realizar el trabajo de desbroce de fincas con éxito.

Estas empresas utilizan para ello medios mecánicos, como tractores, y manuales, como desbrozadoras y motosierras, para recortar y cortar selectivamente la vegetación. También seleccionan y aplican los herbicidas adecuados para eliminar las malas hierbas.

Los beneficios del desbroce de fincas

A continuación, se examinan los beneficios del desbroce y limpieza de terrenos y fincas:

Se debe analizar la importancia del desbroce del terreno desde distintos ángulos para evitar incidentes en la zona.

Algunas de las ventajas de la limpieza de la vegetación en un terreno que se obtiene son:

La lógica prevención de riesgos de los temidos incendios Se consigue mantener la zona limpia de malas hierbas y maleza Se previenen las infestaciones de plagas La tierra permanece limpia y restaurada Se utiliza la tierra preparada para otros fines Se asegura de que las plantas que se desea cultivar crecen correctamente

Consultando con especialistas en el control de plagas y de la vegetación, en la poda de arbustos y en la tala de árboles, estos aconsejan que se contrate la limpieza del terreno a especialistas en el sector, para evitar riesgos y peligros innecesarios y para garantizar un trabajo de calidad.

Los trabajos de desbroce de fincas que se lleva a cabo de forma general se limitan en su mayoría a terrenos no agrícolas y se suele trabajar tanto para la administración como para empresas públicas y privadas.

Normalmente las empresas de desbroce de fincas despejan y retiran la maleza de todo tipo de terrenos y propiedades, independientemente de su tamaño.

Además, están comprometidos con la protección del medio ambiente en todos los ámbitos de sus operaciones.

Recogen y reciclan de forma responsable todos los residuos vegetales, ramas y hojas que se generan en el transcurso de su trabajo.

Aquí es donde entra en juego la gestión integrada de la limpieza de maleza y vegetación, que garantiza el buen estado del suelo, en ocasiones con el uso mediante la selección y aplicación adecuada de herbicidas en función del tipo de vegetación y el uso de diferentes métodos de desbroce.

Es importante contratar a profesionales que sepan cuál es el mejor momento para realizar estas tareas y conseguir una alta eficacia. Por ello, a continuación, se exponen cuáles son las mejores épocas del año para limpiar fincas y terrenos.

¿Cuál es el mejor momento para limpiar y desbrozar una finca?

La preparación del terreno debe realizarse en la mejor época del año, teniendo en cuenta una serie de factores, como las condiciones de crecimiento de las plantas, la temperatura y la humedad relativa. Lo ideal es que las plantas estén secas, ya que esto facilita la exclusión y la trituración, y evita que las semillas se dispersen durante el desbroce y germinen en otro lugar del suelo.

Del mismo modo, se debe evitar el tiempo soleado cuando la humedad relativa es baja y las temperaturas son altas para prevenir y evitar los incendios.

Los meses de abril, mayo y junio, que marcan el inicio del verano, son las mejores épocas para realizar trabajos de tala y prevención de incendios.

¿Por qué es importante la preparación, el desbroce y limpieza de fincas? Por LA TIERRA JARDINERÍA