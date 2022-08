GX.games y Opera GX permiten este mes jugar gratis a títulos independientes de alta gama valorados en 60 euros Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:32 h (CET) Seals of Bygone, Totemlands, Dogworld, Sheepo o Tunnel of Doom son algunos de los juegos que los usuarios pueden disfrutar sin pagar en la plataforma. GX.games, plataforma con un importante catálogo de juegos indie, ofrecerá durante este mes de agosto a sus usuarios la posibilidad de disfrutar de forma gratuita de juegos de alta gama creados con GameMaker y valorados en 60 euros.

"Aunque los estudios AAA son excelentes creando juegos increíbles para el mercado de masas, son los desarrolladores independientes los que sacan a la luz estos juegos llenos de creatividad y originalidad que atrapan la imaginación del público de los videojuegos. Nosotros lo valoramos y queremos que esos juegos salgan a la luz. Por eso, en GX.Games ofrecemos a los jugadores títulos increíbles que podrán jugar gratis, junto con una variedad de contenidos exclusivos y demos", afirma Mattijs de Valk, vicepresidente de Adquisición de Contenidos de Opera.

GX.Games es una plataforma en la que los creadores de juegos independientes se encuentran con los millones de usuarios del navegador de juegos Opera GX. De este modo, el equipo de GX da a conocer más juegos independientes y los ofrece de forma gratuita para que el amplio público los disfrute y se enamore de ellos. Cada dos semanas, GX.games añadirá a la plataforma un nuevo juego independiente de la más variada gama de géneros, al que los usuarios podrán jugar gratis todo lo que quieran durante un máximo de tres meses. Además, GX.games también pondrá en marcha una serie de lanzamientos y ofrecerá demos de juegos exclusivos en los próximos meses, como el esperadísimo metroidvania centrado en el combate, Windmills, que se estrenará en la plataforma en octubre.

Los jugadores que visiten GX.games este mes podrán jugar gratis a:

Seals of Bygone, una aventura pícara de supervivencia en la que los jugadores asumen el mando de un barco para la pesca de focas para luchar contra las fuerzas del caos que se despiertan en la tierra. Es un juego de ritmo rápido, en el que los jugadores luchan contra otros usando las habilidades especiales de sus héroes, recogen y mejoran armas, se enfrentan a jefes únicos y avanzan por los mundos.

Totemlands es un relajante juego de elaboración de tótems con el que puedes poner los pies en alto, explorar la tierra y cazar espíritus descarriados. Los jugadores a los que les gusten los juegos de supervivencia y artesanía se sentirán como en casa. La exploración interminable, la recolección de recursos, la mejora y la construcción de nuevos tótems resultan realmente gratificantes en un juego recomendado a personas que desean relajarse por la noche.

Dogworld es un juego de disparos con elementos de plataformas, ambientado en un mundo lleno de perros, en el que la humanidad tiene que salvarse de las malvadas garras de una Inteligencia Artificial malvada llamada Daddy. Merece la pena probarlo por su singular estilo artístico y su atractiva jugabilidad.

Sheepo es un juego de plataformas metroidvania en el que el jugador se pone en la piel del protagonista que cambia de forma, mientras explora una plataforma virgen y recoge muestras de todos los organismos que viven allí. Gráficos únicos y buen rollo.

Doomed to Hell es un videojuego canalla de ritmo rápido, en el que el jugador adopta el papel de Rose, una humana que intenta luchar para salir del infierno, batallando contra oleadas de enemigos y consiguiendo nuevas armas, todo para volver a la vida.

Tunnel of Doom es un híbrido de acción rogue-lite que mezcla la defensa de torres con la jugabilidad de las peleas cuerpo a cuerpo y a distancia. La mezcla de géneros aderezada con la gestión de recursos y el rastreo de mazmorras ofrece una jugabilidad gratificante.

Para disfrutar gratis de estos juegos, los usuarios necesitarán descargarse o abrir Opera GX, el navegador de Opera especializado en videojuegos. Desde allí podrán acceder a GX.Games directamente desde el GX Corner del navegador. Pueden comenzar a jugar incluyendo los títulos indie premium, sin crearse una cuenta o descargarlos.

GX.Games también es el hogar de los cientos de juegos increíbles que han sido creados y compartidos en la plataforma de forma gratuita usando GameMaker, el motor de desarrollo de juegos en 2D descargado millones de veces que forma parte de la familia de Opera Gaming.

Opera GX fue diseñado con los jugadores en mente. El navegador ofrece multitud de opciones de personalización visual y de sonido, incluye la capacidad de controlar la iluminación RGB del hardware y características únicas como limitadores de CPU, RAM y Red, para evitar el lag y que los juegos se ejecuten sin problemas. También incorpora Discord y Twitch en la barra lateral para garantizar que los jugadores no pierdan el ritmo.

