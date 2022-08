Sqrups! inaugura su 25 tienda en Madrid, y alcanza las 50 a nivel nacional Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:16 h (CET) El surtido de sus tiendas ronda los 1.000 productos con un precio medio que no alcanza el euro, lo que en 2021 la llevo a salvar de acabar en la basura a más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones para su consumo La compañía Sqrups!, cadena especializada en productos low-cost derivados de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, ha inaugurado su 25º tienda en Madrid. Con esta apertura, la compañía española alcanza ya los 50 outlets urbanos nivel nacional.

Sqrups! ha inaugurado esta tienda en la calle Emilio Ferrari, 24 de Madrid, un local que cuenta con 180 m2 de superficie . El establecimiento ocupa un espacio comercial que hasta el momento ocupaba una entidad bancaria, "un amplio esquinazo, como otros muchos que el cierre de oficinas bancarias y la reconversión del comercio están dejando libres y que representan una grandísima oportunidad para conceptos de máxima actualidad como Sqrups!", afirma Iñaki Espinosa, fundador y director general de la compañía.

La nueva tienda está impulsada por la propia central, que en estos momento cuenta con 26 locales propios y otros 24 que operan bajo el sistema de franquicia.

"El momento actual lleva a ser muy optimistas con la expansión de la compañía, tanto a nivel orgánico como en franquicias" ha añadido Espinosa. La inestabilidad económica derivada de la pandemia, unido al encarecimiento del coste de la vida derivado de la invasión a Ucrania, así como la creciente preocupación del consumidor por la economía sostenible y la necesidad de reducir la producción innecesaria, convierten a Sqrups! en un canal de venta cada vez más valorado por los clientes, de cualquier edad y nivel socioeconómico", añade su fundador.

Con esta idea, recientemente la compañía ha implementado un innovador sistema de gestión de almacenes que le ha permitido incrementar su capacidad de almacenaje a 7.000 palets, sin necesidad de destinar mayor superficie a sus naves logísticas. Esta iniciativa permite a Sqrups! ampliar en cerca de 1.000 nuevos artículos su oferta -un 50% más-, optimizando su logística y coordinando la gestión de sus plataformas de alimentación seca, frio positivo y congelados, una sección que en el momento actual supone el 70% de su oferta comercial.

Una oferta sin competencia

Sqrups! está consolida en Españacomo la primera cadena de un sector que en Estados Unidos cuenta con más de 3.000 establecimientos: el sector del outlet urbano.Su modelo de negocio ofrece, en un mismo espacio, la oportunidad de encontrar, diariamente más de 1.000 referencias con un precio medio de 0,80 euros,todas ellas procedentes de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, en una oferta que se renueva constantemente, incorporando una media de 50 productos nuevos a la semana de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos, todo ello con una garantía de devolución de 30 días.

El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos se trata de unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos.

Gracias a este modelo de negocio, la compañía evitó en 2021 la destrucción, y vendió a precio de saldo, más de 11 millones de artículos en perfectas condiciones para su consumo y sin haber cumplido la función para la que fueron elaborados.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Es posible rejuvenecer sin cirugía ni pinchazos? ¿Por qué son tan populares los jardines verticales artificiales? Por VIKENZO NATURE ¿Cuál es la función del mantenimiento informático? Por LQN SOLUCIONES Consejos para cuidar la piel de las quemaduras solares, por MUJER AHORA ¿Por qué es importante la preparación, el desbroce y limpieza de fincas? Por LA TIERRA JARDINERÍA