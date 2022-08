Mudanzas el Cid explica por qué contratar servicios de guardamuebles Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 12:57 h (CET) La búsqueda de seguridad, protección y confort en el almacenamiento temporal de bienes está impulsando la demanda de guardamuebles en el contexto de mudanzas y traslados profesionales La contratación de servicios de guardamuebles y trasteros como parte de mudanzas es una tendencia al alza en la Comunidad de Madrid. Así lo reconocen las principales empresas del sector, como Mudanzas El Cid, que capitalizan hoy una necesidad que tradicionalmente era asumida en exclusiva por el mercado del self storage.

En concreto, estos servicios reciben una demanda intensa en España, que ocupa el cuarto puesto en la Unión Europea de países donde más se alquilan estos espacios, de acuerdo a la Asociación Española de Self Storage (AESS). "Las empresas de guardamuebles son las encargadas de almacenar muebles y objetos, bien porque no se cuenta con espacio para colocarlos, bien porque se quiere resguardar los objetos más valiosos en un lugar seguro", explica el equipo de Mudanzas El Cid.

En mudanzas y traslados profesionales, los clientes valoran la comodidad de liberar la vivienda u oficina del mobiliario y otros bienes pesados que dificultan este proceso y obligan a realizar numerosos desplazamientos hasta el nuevo destino. Así, desde la empresa madrileña se responsabilizan "de los objetos ofreciendo al cliente un espacio que tenga las medidas adecuadas, es decir, los metros que necesitan de ancho, largo y alto, para que todo pueda almacenarse de manera ordenada".

Otra razón detrás del éxito de los guardamuebles es la protección de los bienes, expuestos a golpes, roturas y/o pérdidas durante el transporte y desempaquetado, una amenaza que se evita dejando esta tarea en manos expertas. Además, "las condiciones de área de almacenaje es uno de los aspectos que más preocupan a los clientes, pues nadie quiere guardar sus tesoros en un sitio que no reúna las condiciones de limpieza adecuadas, con humedad o filtraciones", señalan desde Mudanzas El Cid.

Con los servicio de guardamuebles en Madrid, se obtiene una mayor seguridad. Las pertenencias alcanzan, en muchos casos, valores incalculables, sin olvidar el valor sentimental y familiar de una parte de las posesiones. Para garantizar su protección, los trasteros y guardamuebles disponen de dispositivos de vigilancia y de control durante las 24 horas del día, de forma que se garantiza la devolución de los bienes en las mismas condiciones en que se recogieron.

La tasación de los bienes personales es una parte relevante del proceso de contratación de guardamuebles. Mientras determinadas empresas cobran pluses por estas valoraciones económicas, Mudanzas El Cid se presta a realizar sin coste "una valoración in situ por profesionales para coordinar la mudanza con el menor perjuicio para el cliente".

Asimismo, esta compañía con 40 años de experiencia dispone de servicios adicionales de embalaje, recogida y transporte especializado, movilizando para ello todos los medios y materiales necesarios: carretillas, grúas montamuebles, paquetería de tamaño adaptable o cajas especiales para documentación.

Acerca de Mudanzas El Cid

Mudanzas El Cid es una empresa madrileña con 40 años de experiencia, especializada en mudanzas nacionales e internacionales y un amplio abanico de servicio de portes y mudanzas a precios competitivos.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.