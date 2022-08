Un invernadero solar que ahorra energía, el proyecto ganador del concurso de estudiantes Schneider Go Green Comunicae

viernes, 5 de agosto de 2022, 11:04 h (CET) El equipo GreenOverMorrow de Marruecos gana con una solución de gestión inteligente de la energía para poner en marcha la transición energética de la agricultura Los ganadores recibirán un premio en metálico de 10.000 euros Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado hoy que el equipo GreenOverMorrow de Marruecos es el ganador de Schneider Go Green, un concurso anual que invita a los estudiantes universitarios de todo el mundo a compartir sus ideas para las innovaciones que pueden ayudar a hacer el mundo más limpio, más inclusivo y sostenible.

Encabezado por Abir Werzgan, Hajar Werzgan y Omrane Derhy, el equipo GreenOverMorrow recibió el título en reconocimiento a su solución automatizada para invernaderos: una solución XaaS (Everything-as-a-Service) basada en la tecnología de la información y la inteligencia artificial que utiliza paneles solares junto con datos de la red y de los cultivos para reducir las pérdidas de energía, ahorrar agua y reducir las emisiones de carbono.

El jurado, compuesto por altos ejecutivos de Schneider Electric y AVEVA, quedó especialmente impresionado por la aplicabilidad de la solución ganadora y la pasión mostrada por el equipo ganador para tener un impacto positivo en la agricultura de su región.

El jurado felicitó a todos los finalistas por su excelente trabajo, sus perspicaces presentaciones y la inmensa energía que demostraron. Comentaron que "la solución ganadora de Team GreenOverMorrow combina la gestión optimizada de la energía con un modelo de negocio de servicios de suscripción y puede desbloquear potencialmente una producción de alimentos más sostenible, no solo en Marruecos, sino en otras partes del mundo."

El equipo ganador, formado por estudiantes de la Universidad ENSAM de Casablanca y de la Universidad Politécnica Mohammed VI de Ben Guerir, recibirá un premio de 10.000 euros en metálico. Otros siete equipos -cada uno de ellos representando a una región diferente- pasaron a la ronda final del concurso. Todos los participantes recibieron asesoramiento para ayudarles a perfeccionar sus ideas y presentarlas ante el jurado.

"Con los retos a los que se enfrenta el planeta, tanto medioambientales como sociales, todos tenemos que ayudar a crear un impacto positivo", comenta Charise Le, Directora de Recursos Humanos de Schneider Electric. "El cambio no siempre tiene que ser a lo grande y desde arriba. De hecho, innovaciones como éstas -concretas, de base y a pequeña escala, pero también audaces e impactantes- son una parte importante de la solución global. Es nuestra responsabilidad ayudar a que se hagan realidad".

Lanzado por primera vez en 2011 por Schneider Electric, y ahora dirigido en colaboración con la empresa de software industrial AVEVA, Schneider Go Green se ha expandido rápidamente en la última década. Solo en 2022, más de 22.200 estudiantes de 200 países se inscribieron en el evento, y más de 3.700 presentaron ideas innovadoras que encajaban en las cinco categorías del concurso: Acceso a la energía, Hogares del futuro, Cadena de suministro global del futuro, Redes del futuro, Descodificación del futuro.

La lista completa de finalistas puede consultarse aquí. Para más detalles sobre el concurso, incluyendo cómo preinscribirse en el evento de 2023, visitar gogreen.se.com.

Los compromisos de sostenibilidad de Schneider Electric, incluidos los relacionados con el fomento de la próxima generación, están aquí, y se puede encontrar más información sobre la sostenibilidad en AVEVA aquí.

