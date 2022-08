El liderazgo en investigación de ciencias de la vida del BGI es reconocido por el Nature Index 2022

La posición como líder mundial en investigación de ciencias de la vida del BGI ha sido reconocida por el Nature Index 2022. El instituto obtuvo el octavo puesto entre empresas a nivel global por su contribución a la investigación en el ámbito de ciencias de la vida siendo también la única empresa China entre los diez primeros puestos. En Asia del Pacifico, el BGI obtuvo el primer puesto por séptimo año consecutivo. El instituto ha mantenido este puesto desde que el Nature Index empezó a incluir iniciativas de investigación por parte de empresas en 2015.

El director de investigación del BGI, Xu Xun, comentó: "Aunque es un honor ser reconocido por el Nature Index, el ranking es el resultado, y no el objetivo de los investigadores. La investigación científica debe contribuir de manera positiva a nuestra sociedad. Esto incluye avanzar científicamente y obtener resultados significativos en el sector en general".

El Nature Index es un indicador global de la investigación científica que valora el número de publicaciones en 82 revistas de ciencias naturales elegidas en base a su reputación por parte de un grupo de investigadores independiente. En 2021, año el cual analiza el Nature Index 2022, el BGI publicó 439 artículos, incluyendo 41 publicaciones en CNNS (Nature and its sub-journals, Science and its sub-journals, Cell and its sub-journals, and New England Journal of Medicine).

En 2022, el BGI continua su búsqueda de avances en la investigación. En marzo, en colaboración con otros institutos, el BGI convirtió células madre pluripotentes en células de tipo embrionarias totipotentes allanando el camino para los avances en la regeneración de órganos in vitro. En abril, completaron el primer atlas celular de un primate no humano de todo el mundo, proporcionando una ayuda considerable en los diagnósticos y tratamientos de enfermedades y desarrollando así enfoques más específicos para curar enfermedades complejas. Esto ofrece la posibilidad de explorar la evolución de la vida de manera más eficaz. Ambos artículos fueron publicados por Nature.

En mayo, el BGI y otras organizaciones utilizaron la tecnología transcriptómica de resolución espacial Stereo-seq para elaborar mapas celulares espaciotemporales del desarrollo embrionario de cuatro organismos por primera vez, ofreciendo una nueva forma de comprender la estructura de los órganos, el desarrollo de la vida, las enfermedades humanas y la evolución de las especies. Estos artículos fueron publicados en la portada de Cell and Developmental Cell.

2022 Nature Index:

https://www.nature.com/nature-index/annual-tables/2022/institution/corporate/life-sciences/global

https://www.nature.com/nature-index/annual-tables/2022/institution/corporate/life-sciences/regions-Asia%20Pacific