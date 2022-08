Decoración en familia con las plantas artificiales de Zamyo Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 15:51 h (CET)

Compartir tiempo en familia es fundamental para fortalecer sentimientos y estrechar lazos. Para impulsar dicha unión, la tienda de plantas artificiales, Zamyo, propone realizar tareas de decoración en el hogar. Por ejemplo, decorar con plantas artificiales es una buena manera de darle un giro a la decoración de un espacio.

La compañía asegura que idear un proyecto decorativo con la participación de todos los miembros del núcleo familiar, así como comprar los productos necesarios y ejecutar el plan, proporcionará momentos inolvidables. Asimismo, se conseguirá darle un estilo diferente al hogar.

La decoración como actividad en familia Pasar tiempo de calidad con la familia es un hábito para el cual cada vez las personas dedican menos tiempo, a pesar de sus conocidos beneficios. Diversas investigaciones señalan que compartir tiempo con los seres queridos reduce el estrés, fortalece el sentido de pertenencia, genera bienestar y estimula el desarrollo cognitivo.

Los expertos de la tienda Zamyo destacan que no se trata solamente de coincidir en espacio y tiempo con otras personas del núcleo familiar, sino de idear y compartir vivencias renovadoras.

La empresa de plantas artificiales recomienda probar distintas alternativas de decoración con elementos como las plantas artificiales, objetos decorativos y muebles. La selección en equipo de esos elementos también resulta una experiencia muy beneficiosa.

Un toque personal en familia Desde su creación, el equipo de Zamyo ha tenido como prioridad vender mucho más que plantas decorativas. La empresa asegura que su objetivo real es facilitar experiencias enriquecedoras en las que cada persona pueda darle el toque personal a su espacio particular. En este sentido, la decoración juega un papel primordial y, a su vez, la ambientación que proporcionan las plantas artificiales también.

Los ejecutivos de la tienda especializada online afirman que sus productos generan bienestar y fortalecen el concepto de zona de confort y bienestar. Eso lo atribuyen al hecho de que las plantas artificiales ofrecen una gran estética y versatilidad. Además, no conllevan las complicaciones vinculadas al cuidado de plantas naturales, sobre todo en el interior de la vivienda.

Las plantas artificiales de Zamyo son elaboradas con materiales hipoalergénicos de gran calidad, que proporcionan una apariencia natural y garantizan una larga duración en perfecto estado. Además, las plantas artificiales no requieren ningún tipo de mantenimiento, se adaptan a cualquier espacio, sin importar la iluminación y no atraen insectos. Estos atributos las convierte en aliadas perfectas en los proyectos de decoración que se realizan con la familia.



