Las rebajas de verano llegan a Lolitas&L

jueves, 4 de agosto de 2022, 15:55 h (CET)

La marca Lolitas&L ha anunciado el inicio de su venta promocional para el verano, con rebajas de hasta el 50 % en prendas seleccionadas de su catálogo. Esta nueva temporada de descuentos incluye las líneas de la colección Primavera-Verano 2022, que ha tenido gran acogida, según han señalado desde la firma.

Las rebajas de verano en Lolitas&L están presentes en sus puntos de venta, ubicados en tiendas multimarca, y en su tienda online. De esta manera, todas las clientas podrán acceder a las novedades que la firma ha lanzado este año, sin importar en qué lugar se encuentren.

Moda para verano en distintos estilos Lolitas&L es una firma con más de 30 años en el mercado. Desde el principio, su equipo de diseñadores decidió concentrarse en el segmento femenino comprendido entre los 30 y los 50 años, para contrastar con la mayoría de las firmas de moda, que enfocan su creatividad en un perfil más joven.

Las prendas de esta marca se caracterizan por un estilo desenfadado, holgado, alegre, con estampados y bordados llenos de color. Para Lolitas&L, el protagonismo del look debe recaer en la prenda, y no en el cuerpo femenino. Por eso, crea ropa con mucha personalidad, que permite a las mujeres que la visten expresar la alegría de vivir.

Las colecciones lanzadas este año reflejan ese espíritu y ahora la marca las está ofreciendo en promoción para ponerlas al alcance de todas. Los diseños de Lolitas&L son exclusivos, salidos de sus propios talleres y confeccionados en la Unión Europea con materiales de primera calidad. En su catálogo destacan las líneas Primavera, Marinera, Étnico y Floral, entre otras.

Rebajas en prendas para todos los gustos Entre las prendas que tienen un 50 % de descuento y que son ideales para usar este verano se encuentran los vestidos largos con flecos con inspiración étnica. Son cómodos y apropiados para una cita informal o una reunión social vespertina. Otra alternativa es el vestido estampado largo con corte bajo el pecho, combinado con un cinturón para destacar la silueta. Sus colores frescos reflejan el clima soleado de la temporada.

Las camisetas también están en rebaja y son excelentes para combinar con vaqueros. Los volantes, las rayas y los dibujos en colores como el rosa, fucsia y azul sobre fondo blanco forman parte de las propuestas para este 2022. El algodón en cortes rectos y sueltos toma un papel protagonista dentro de los estilos ideales para este verano.

Para los pantalones, Lolitas&L sigue apostando por los anchos que caen con gracia desde una cintura entallada para estilizar la figura. Por supuesto, no falta la alternativa de corte vaquero con bolsillos para las que deseen un estilo más clásico al ir a la oficina o atender un almuerzo de negocios. El mensaje de la firma es que colores como el negro, el blanco, el rosa, el azul y los estampados florales y de lunares siguen marcando tendencia. Las rebajas de verano en Lolitas&L contemplan opciones para todos los gustos, más accesibles que nunca.



