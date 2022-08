¿Publicidad y crisis o publicidad vs crisis? Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 15:48 h (CET)

¿La publicidad se ve afectada negativamente en periodos de crisis o, por el contrario, es un incentivo para este sector? ¿Qué va a ocurrir con la publicidad si se entra en otro temido periodo de crisis?

Muchos piensan que, si llega una recesión a partir de septiembre de 2022, como anuncian los mass media, las partidas destinadas a comunicación y marketing se verán reducidas y, por tanto, la publicidad de las empresas en general.

Icíar García, CEO de esencia.marketing y project manager en Marketing & Schools, da a conocer el punto de vista interno del sector:

“Es una cuestión complicada, dependiendo del tamaño de la empresa y la profundidad de la crisis, podrán destinar más o menos inversión para publicitar su producto. Pero lo que es importarte es hacer una reflexión más profunda. En tiempos de crisis, no dejamos de consumir, sino que racionamos más los gastos, eligiendo con mayor cautela y buscando mucha más información sobre el producto. Por lo tanto, las empresas que inviertan en publicidad son las que se podrán llevarse el gato al agua”.

Pero, si las empresas pierden dinero o ven mermados sus ingresos, ¿cómo van a invertir en publicidad?

“El presupuesto de publicidad y marketingno se tiene que ver reducido, sino incrementado. No es el departamento que haya que reestructurar en primer lugar. En esos momentos, cuando hay menos ingresos, es imprescindible hacer una comunicación profesional, atractiva, original, que realmente impacte en el público objetivo. Porque, si la competencia deja de comunicar, nuestra campaña tendrá doble efectividad, así que tendremos menos competencia y el posicionamiento de marca ganará terreno y, finalmente aumentaremos las ventas”.

“Si esto lo enfocamos al sector educativo, en el que también llevo ya unos años trabajando, es exactamente lo mismo. Si un centro quiere ganar alumnos, es el momento más importante para realizar una campaña impactante, conseguir visitas de nuevas familias y realizar una buena labor de captación sobre el terreno.

La mayoría de las familias, cuando buscan centro para sus hijos, acuden a los colegios ya conocidos, a los que otros les recomiendan y a 2 o 3 que les han impactado gracias a la comunicación que les ha llegado. Así que es el momento de estar ahí, porque si conseguimos matrículas, tendremos más ingresos durante el curso para seguir invirtiendo en marketing educativo y en otros recursos para mejoras del centro”.

¿Y qué consejos darías a las empresas o centros educativos para esta época que parece que se acerca?

“Las empresas que quieran sorprender y acertar con sus estrategias de marketing deberán cumplir estos 3 pilares: entender bien las nuevas necesidades del cliente y adaptar su oferta y su comunicación; apoyarse en las nuevas vías de comunicación digital, más económicas, efectivas y trazables; y, por último, apostar por la personalización del mensaje mediante comunicación sensible, caras reconocibles y mensajes emocionales”.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.