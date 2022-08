La extensa base de datos de colegios públicos en España que ofrece BancoDatos Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 15:27 h (CET)

Contar con una actualizada base de datos de potenciales clientes resulta indispensable para las grandes empresas, pymes y autónomos de la actualidad. Con ellas se pueden crear campañas de marketing mucho más directas, relevantes y exitosas, logrando mejores resultados. Por ejemplo, quienes desean desarrollar campañas de publicidad dirigidas a colegios o instituciones educativas, pueden encontrar en la web BancoDatos algunas de las fuentes más fiables y actualizadas del mercado. La plataforma está formada por un equipo de expertos en IT y Big Data, que gestionan una completa base de emails de colegios privados en España, así como también de colegios privados, poniéndola a disposición de las compañías que los necesiten.

Base de datos actualizada de colegios públicos y privados en España El portal BancoDatos ha desarrollado toda una base de datos de colegios públicos, así como también un listado de colegios privados en España, todas actualizadas y con el fin de abrir mejores oportunidades de negocios para empresas, pymes y autónomos. Con una base de datos como esta podrán, de manera directa, presentar y posicionar productos y servicios a un público concreto, es decir, a potenciales clientes. Todo esto a través de campañas de telemarketing, publicidad por correo electrónico, SMS marketing y más. De hecho, con estrategias como estas, se aumentan las posibilidades de venta y, por lo tanto, la rentabilidad de cualquier empresa.

Todas estas bases de datos de colegios e instituciones educativas públicas y privadas de España han sido recopiladas por verdaderos profesionales con mucha trayectoria en el Big Data e IT, por lo que los directorios telefónicos, correos electrónicos y direcciones que ofrecen son totalmente fiables, honestos, verificados y actualizados. Esto es precisamente lo que los diferencia en el mercado.

Bases de datos totalmente legítimas y dentro del margen de la normativa vigente Al adquirir una base de datos de colegios privados y públicos de España a través de BancoDatos, se puede estar seguro de que se trata de datos totalmente legítimos y que no vulneran el derecho a la protección de datos personales de ninguna persona. En efecto, todos los datos que recopilan se hacen a través de fuentes públicas, garantizando el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

En las bases de datos ofrecidas por esta compañía se encuentran miles de colegios, teléfonos, teléfonos extra, teléfonos móviles, correos electrónicos, páginas web, perfiles en redes sociales, correos electrónicos únicos y mucho más. La entrega se hace inmediatamente en formato Excel y CSV una vez que se ha confirmado el pago a través de sus métodos de cobro 100% seguros. Adicionalmente, se puede también descargar una prueba gratuita desde su sitio web, para quienes quieran comprobar por sí mismos lo que ofrece esta compañía.



