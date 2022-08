Las características del impuesto de trasmisiones patrimoniales, por House XXI Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 14:30 h (CET)

Los expertos de la agencia inmobiliaria House XXI informaron que, durante este año 2022, han seguido incrementándose las consultas sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. La causa lógica de este aumento obedece al mayor dinamismo que ha experimentado el sector inmobiliario desde el fin de las restricciones por la pandemia.

Con un crecimiento en la demanda de inmuebles de todo tipo, los propietarios están tratando de poner en orden toda su documentación. En este sentido, uno de los aspectos más importantes es el que tiene que ver con los traspasos por sucesión o transferencia patrimonial.

Las transmisiones patrimoniales Las transmisiones patrimoniales son todas las negociaciones mercantiles o actos jurídicos que implican el cambio de la titularidad patrimonial de un bien mueble o inmueble. Cuando estos actos se realizan a título oneroso, el Estado pecha un gravamen de carácter obligatorio que deben pagar el o los adquirientes en la transacción.

De no hacerlo, la autoridad fiscal está facultada para ejercer una inspección tributaria que determine la cantidad y exija el pago inmediato. Esta acción implica igualmente la cancelación de dinero adicional por concepto de recargo. Debido a esto, es fundamental que todo agente inmobiliario debe alertar y orientar a los propietarios sobre el debido cumplimiento de este precepto legal.

El equipo profesional de la agencia inmobiliaria House XXI explica que, para cumplir con esta obligación, el adquiriente debe hacer la autoliquidación ante Hacienda. Para ello, debe presentar una forma conocida como Modelo 600 en un plazo no mayor de 30 días hábiles siguientes a la firma la escritura.

La importancia de la asesoría fiscal El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un gravamen que varía según la entidad autonómica donde esté ubicado el inmueble. House XXI señala que, en el caso de Madrid, el porcentaje a liquidar depende también de otros factores. Por ejemplo, si se trata de la adquisición de viviendas de tipo general será de un 6 %. Sin embargo, cuando el adquiriente es una familia numerosa o una empresa inmobiliaria, se reduce a un 4 % y un 2 % respectivamente.

House XXI indica que las leyes vigentes prevén así mismo una serie de gravámenes por derechos reales de garantía o transacciones con fines de alquiler. En esos casos, los porcentajes también son variables e incluyen en algunos casos exenciones, aunque de todas formas hay que presentar la autoliquidación. Los expertos indican que lo más recomendable para no omitir alguna obligación o no pagar de más es una asesoría profesional.

Cada día existe una mayor conciencia sobre estas obligaciones, por lo que se han disparado las consultas sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. De hecho, es uno de los servicios más demandados de la inmobiliaria House XXI, que tiene 3 sedes en Madrid. Para atender esa demanda cuentan con un equipo de abogados y gestores que aclaran cualquier duda sobre aspectos legales o fiscales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.