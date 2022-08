Alumnos del Máster Digital y Big Data del Centro de Estudios Financieros (CEF) aprenden de Cione Comunicae

jueves, 4 de agosto de 2022, 14:00 h (CET) El director de Operaciones, José Antonio de Santos, y la directora de RSE y Comunicación, Felicidad Hernández, les mostraron a 25 alumnos el proceso logístico de Cione, así como también lo enmarcaron en la compleja realidad del sector óptico, en una jornada práctica que tanto alumnos como el jefe de Estudios del CEF, Santiago Hernández, valoraron muy positivamente. A mediados del mes de julio, un grupo de alumnos del Máster 'Digital y Big Data' del Centro de Estudios Financieros, visitaron Cione Grupo de Ópticas para conocer de primera mano la logística de la empresa.

En primer lugar, la directora de Comunicación y RSE de Cione Grupo de Ópticas, Felicidad Hernández, les introdujo en el mundo de la salud visual, e hizo a continuación lo propio con las particularidades que tiene el sector óptico, desde el punto de vista económico.

A continuación, el director de Operaciones, José Antonio de Santos, pormenorizó en la parte operativa y logística que se lleva a cabo en Cione Grupo de Ópticas, desde que entra el pedido del óptico, hasta que sale de almacén y es entregado en cada óptica. El director de Operaciones explicó detalladamente a los alumnos cuál es el funcionamiento de la plataforma logística de Cione, y los servicios 360º que la empresa ofrece a sus socios, tanto en el ámbito logístico como en el puramente empresarial.

La charla se completó con una visita guiada por las instalaciones de Cione Grupo de Ópticas, que incluyó el taller, con sus modernos sistemas de biselado remoto, y la visualización del proceso logístico completo, desde la recogida de los pedidos, pasando por la robotización del almacén y sus procesos automatizados, acabando con el picking y PTL.

José Antonio de Santos también mostró a los alumnos cómo son otros procesos, como el de la logística inversa, el transporte al cliente final o el de la última milla. "Tratamos en todo momento de aportar una visión global de Cione Grupo de Ópticas, no sólo desde el punto de vista operativo y logístico, sino también de cómo es el sector Óptico", resume el director.

Santiago Hernández, jefe de estudios de Marketing y Dirección de Empresas del CEF aseguraba, al final de la visita, que los alumnos salieron encantados con la jornada y los conocimientos adquiridos en ella. "Los alumnos están acostumbrados a trabajar desde la perspectiva del Marketing, más específicamente enfocada a los servicios. Y, cuando tratan el producto, lo hacen desde el punto de vista de la marca, no siendo tan conscientes de la logística que hay detrás. Ha sido muy interesante conocer todas las operaciones que hay detrás de cada producto servido en tienda, y como es la operativa de una empresa con tan gran cantidad de líneas de pedido al año, y con tantas relaciones con proveedores y clientes", afirmó Hernández

