Cartuchos tricolor vs Cartuchos individuales: cuáles son más rentables, según 123tinta

jueves, 4 de agosto de 2022, 14:08 h (CET) Elegir correctamente el modelo de impresora y los tipos de cartuchos es fundamental para conseguir ahorrar. Los hábitos de impresión deben tenerse en cuenta al escoger la mejor opción para realizar las tareas de impresión correctamente Hay varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la impresora más adecuada. Por ejemplo, la calidad-precio del dispositivo, el volumen de impresión y las funciones que tiene según las necesidades del usuario. Pero no solo hay que centrarse en la impresora, también hay que pensar en los cartuchos de tinta que utiliza, ya que es un elemento fundamental de la impresión.

Por eso, 123tinta.es, la compañía especializada en impresoras y consumibles de tinta y tóner, explica los tipos de cartuchos existentes -según los colores de impresión- y analiza cuáles serán más eficientes en cada ocasión y, por tanto, permitirán ahorrar recursos al consumidor.

Cartuchos tricolor e individuales: ¿en qué se diferencian?

A la hora de comprar una impresora de tinta, la mayoría de los modelos tendrán capacidad para dos o cuatro cartuchos. Uno de estos espacios siempre está reservado para la tinta negra (que solo se produce en cartuchos individuales) y los restantes para la tinta de color.

Para impresoras con espacio para dos cartuchos únicamente, habrá que hacer uso del cartucho de tinta tricolor junto con el cartucho de tinta negro. Estos cartuchos de tinta incluyen los tres colores primarios en un mismo cartucho. La impresora logrará obtener todos los colores necesarios para imprimir a partir de la mezcla de estos tres colores que provienen de un único cartucho.

En dispositivos de cuatro cartuchos se puede hacer uso de consumibles individuales. Al igual que en impresoras de dos cartuchos, un espacio queda reservado para el cartucho negro. El resto de los espacios son para el cartucho cian, el magenta y el amarillo.

¿Cuál es más rentable para el usuario?

El primer paso para empezar a ahorrar imprimiendo es saber cuáles son las necesidades de impresión del usuario. De esto dependerá elegir la impresora adecuada y también los cartuchos más convenientes.

La tecnología de los cartuchos es importante para fijar su precio. Para llevar a cabo la función de impresión, bien impresora o cartucho deben tener un cabezal de impresión. Si el cartucho posee estos inyectores integrados, el precio de los consumibles suele ser más alto.

También es importante entender cómo funciona la mezcla de colores. Para lograr determinados colores, la impresora selecciona una cantidad de cada color primario. Es habitual que algún color se gaste antes que el resto. Por tanto, cuando se tiene un cartucho tricolor, es probable que se desperdicie mucha tinta de los colores menos usados.

En este sentido, los cartuchos individuales garantizan que se haga un consumo más eficiente y responsable de la tinta, pudiendo cambiar solo el cartucho gastado y continuar con el resto de consumibles instalados con anterioridad.

También, con el calor del verano, es más fácil que la tinta se seque. Al tener un cartucho tricolor, si uno de los colores se estropea, hay que deshacerse de todo el consumible.

Según las necesidades de impresión, suele ser más habitual hacer uso de consumibles tricolor en los casos en los que se imprima con poca frecuencia, es decir, para el uso doméstico esporádico. En cambio, los cartuchos de tinta individuales son más adecuados para pequeñas empresas, autónomos u hogares donde se esté teletrabajando, con unas necesidades de impresión más frecuentes.

Si bien es cierto que un cartucho tricolor es más económico que comprar los tres colores individuales, no se derrocha tinta ni dinero a medio plazo cuando se gasta algún color. Además, siempre se pueden adquirir cartuchos XL o de marcas alternativas, como los que ofrece 123tinta.es.

Sobre 123 Tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el eCommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y postventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

