El Prime Day, ese día en el que las ventas de las empresas se disparan en Amazon (para bien o para mal)

Amazon es posiblemente la tienda online más importante a nivel mundial y la opción por excelencia para la compra-venta de productos de diferentes marcas y categorías tanto en Europa como en Estados Unidos.

Muchas empresas que históricamente se han dedicado a la venta de productos a través del canal físico, utilizan ahora Amazon para escalar su negocio. Empresas dedicadas a la venta de productos propios (fabricantes) o de terceros (gracias a su marca o como distribuidores) pueden llegar ahora a mercados que antes ni se planteaban (Amazon permite internacionalizar el negocio sin apenas esfuerzo y un control logístico impensable hace años).

El cada vez más habitual canal de venta online para las empresas: Amazon Sin embargo, y como se suele decir, no es oro todo lo que reluce. Poner los productos a la venta en Amazon y vender en Amazon son dos cosas completamente distintas. Para tener éxito, la empresa deberá obtener visitas y lograr que los clientes elijan sus productos en lugar de los de la competencia.

Lograr esto puede no ser tarea fácil para todas las empresas y muchas acaban apoyándose en agencias especializadas como The WOW patio, quienes reflexionan temas de actualidad sobre el negocio de la venta en Amazon.

El Prime Day de Amazon: ese día en el que las ventas de las empresas se disparan Comprar por internet lo que anteriormente se hubiese comprado en la tienda del barrio es cada vez más habitual. Esta creciente tendencia (que en Europa ha llegado unos años después que a Estados Unidos) hace que conceptos como Prime Day no se le escapen a (casi) nadie. Para esos pocos, el Prime Day es un (o dos) día(s) al año en el que Amazon ofrece grandes descuentos a todos aquellos suscriptores del programa prime (una suscripción que ofrece Amazon a quienes compran habitualmente para que no paguen gastos de envío y reciban sus compras en tiempo récord).

¿Cuál es el fin de celebrar el Prime Day por parte de Amazon? Como los descuentos están destinados a clientes con suscripción prime, Amazon incentiva de esta manera que ese día muchas personas la contraten.

Incrementar el volumen de negocio gracias a Amazon y no morir en el intento Los especialistas de The WOW patio hablan sobre cómo afecta la celebración de este día a las empresas que venden esos productos en Amazon. Nacho Cantos, su fundador y anteriormente trabajador de Amazon, explica: “Tendemos a decir que Amazon realiza descuentos durante el Prime Day, pero en realidad son los vendedores externos los que deciden ofrecer precios reducidos esos días (Amazon como tal vende un porcentaje muy pequeño de productos de toda la selección). Lógicamente, esto implica una merma en el margen. Recordemos que el descuento medio oscila entre un 20% y un 30%. Además, la competencia durante el Prime Day es altísima, ya que muchas empresas destinan grandes cantidades de dinero a publicidad. En definitiva, el Prime Day podría pasar de ser un día memorable para los vendedores, debido al elevado incremento de volumen de negocio, a un día en el que las empresas incurren en elevadas pérdidas de las que le va a costar recuperarse“.

La realidad que puede parecer algo cruda, no implica -como explica más adelante- que las empresas puedan aprovechar el Prime Day para ganar mucho dinero y crear una nueva base de clientes que les catapulte en los meses sucesivos: “Si la empresa no ha trabajado la calidad de sus fichas de producto durante los meses previos y no ha seguido una estrategia de posicionamiento tendrá más complicado tener éxito en Amazon, ya sea en el Prime Day o fuera de él. En The WOW patio recomendamos siempre tener una visión de largo plazo, por ejemplo, hacer SEO en Amazon (plantear estrategias para posicionar los productos en las primeras posiciones cuando un potencial cliente busca). Esto evitará depender de la inversión publicitaria como método de generación de ventas”.

La profesionalización de la venta online: una creciente y necesaria tendencia Vender en Amazon puede suponer un gran reto para algunas empresas y, a su vez, ser muy lucrativo. Es por esto que agencias especializadas como The WOW patio apoyan a vendedores, ya no solo en temas de visibilidad de los productos o SEO, sino en la gestión integral del canal, tratando aspectos relacionados con la logística, la atención al cliente, los requisitos legales y administrativos, etc. Sinergias con un claro objetivo: la sostenibilidad y el crecimiento de un nuevo canal para vender productos.

¿Cómo evolucionarán las reglas del juego en el comercio online internacional en los próximos años? ¿Se pasará del modelo de e-commerce de empresa (tiene online propia) a uno de marketplaces? ¿Convivirán ambos? El tiempo lo dirá.