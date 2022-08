Adecco capacitará digitalmente a 38.000 mujeres contratadas en el Programa de fomento de empleo agrario en Málaga, Huelva y Cádiz Comunicae

jueves, 4 de agosto de 2022, 11:00 h (CET) Proyecto del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) financiado a través del MRR (Mecanismos de Reconstrucción y Resiliencia). Se basa en tres ejes de los fondos europeos Next Generation: capacitación digital de la población, igualdad para combatir la brecha de género y contribuir a la cohesión territorial Adecco Formación, SAU y Adecco TT, SAU ETT UTE Ley 18/1982 Número 2, ha sido adjudicatario de uno de los contratos del programa de formación impulsado por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y financiado a través del MRR (Mecanismos de Reconstrucción y Resiliencia) para la capacitación digital de mujeres que hayan sido contratadas en el Programa de fomento de empleo agrario el último año en las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz.

Para ello, Adecco Learning & Consulting, la consultora de formación de Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, impartirá acciones formativas gratuitas dirigidas a adquirir y mejorar conocimientos y habilidades digitales, personales y de mejora de empleabilidad para fomentar así la inserción laboral.

El objetivo del proyecto es aumentar globalmente las capacidades digitales del colectivo femenino y acortar las distancias de la España vaciada a través de todas aquellas gestiones (con las administraciones públicas, compras y servicios) que pueden realizarse a través de internet de forma segura.

También para acercarlas al mercado laboral, capacitando a las mujeres en las herramientas, aplicaciones y recursos que ofrece la digitalización para que se informen e incrementen sus posibilidades de contratación laboral.

Este proyecto formativo alcanzará a más de 38.000 mujeres de las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz, a través de más de 1.750 cursos en todas las poblaciones de estas provincias, para aquellas que cumplan el perfil.

Se trata de uno de los mayores proyectos formativos y de empleabilidad para mujeres en Andalucía de los próximos años.

Se desarrollarán dos itinerarios formativos. Por un lado, una capacitación digital básica, el uso de ordenadores, tablets, y smartphones; el acercamiento a las gestiones administrativas y sanitarias a través de internet; compras, uso de certificados digitales, etc. Por otro lado, la capacitación digital para el empleo, a través de páginas de empleo, formación, etc.

Este proyecto formativo está destinado a todas aquellas mujeres que han sido contratadas en el Programa de fomento de empleo agrario, en alguna ocasión en las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz.

Es un proyecto del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) financiado a través del MRR (Mecanismos de Reconstrucción y Resiliencia) que tiene base en tres ejes de los fondos europeos Next Generation: capacitación digital de la población, igualdad para combatir la brecha de género dirigiéndose solo a mujeres y, además, contribuyendo a la cohesión territorial, dado que las mujeres participantes deben haber estado contratadas en el programa de fomento agrario, por lo que también se ahonda en la España agraria, menos digitalizada que la urbana e industrial.

¿Se quiere saber si se puede participar? Solicitar inscripción enviando un whastapp con el nombre y localidad de residencia al: 609 449 533

