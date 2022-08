La importancia de impermeabilizar el tejado para la instalación segura de placas solares, por Tejados Gijón Comunicae

jueves, 4 de agosto de 2022, 10:20 h (CET) Las ayudas proporcionadas por el Principado de Asturias para el autoconsumo mediante placas fotovoltaicas han hecho aumentar su instalación en las viviendas asturianas y esta, a su vez, la demanda de servicios de revisión e impermeabilización de tejados. Empresas expertas de este sector advierten de la importancia del cuidado de los tejados y de los graves problemas que puede acarrear su desatención y más cuando hablamos de la instalación de placas solares. Según la empresa Tejados Gijón, los tejados son los grandes olvidados en el mantenimiento. Cada día son más frecuentes los casos de tejados sin impermeabilizar o en pésimas condiciones, los cuales pueden ocasionar graves problemas a la vez que obras mayores y costosas. Las cubiertas de teja roja (o en su defecto de pizarra) unido al clima extremadamente lluvioso y húmedo característico de Asturias, acentúa la necesidad de impermeabilizar los tejados y realizar revisiones estructurales anuales o bianuales, pero son muchos los que todavía no son conscientes del peligro.

El coste que puede conllevar un tejado mal impermeabilizado puede ser extremadamente elevado a la par que peligroso. Además de las típicas humedades, una filtración de agua no detectada puede dar lugar a daños graves y significativos como vigas podridas o problemas estructurales en la vivienda, propiciando la caída total o parcial del tejado. Realizar revisiones cada cierto tiempo y contar con un impermeabilizante de calidad aplicado por expertos puede ser el mejor escudo ante tejas rotas, movidas o fisuras y, por supuesto, un aumento de protección ante accidentes no deseados.

La necesidad de impermeabilizar el tejado antes de la instalación de placas solares

La concienciación por la energía renovable ha incrementado en los últimos años, pero hay que advertir que el 75% de las viviendas particulares asturianas no revisan sus tejados con regularidad. El aumento a la carrera por instalar placas fotovoltaicas ha ocasionado un grave problema a las empresas instaladoras que, debido al mal estado de las cubiertas asturianas, han tenido que buscar empresas especializadas en la reparación e impermeabilización de tejados para garantizar así instalaciones seguras y de calidad a sus clientes. Si ya de por sí es importante realizar una revisión periódica de la parte más importante de una vivienda, si se suma el peso extra que supone la instalación de un soporte para el montaje de paneles solares en un tejado descuidado, obtenemos como resultado un notable aumento del riesgo a sufrir filtraciones e incluso derrumbes.

De ahí la trascendencia de realizar un mantenimiento regular de los tejados y, sobre todo, un estudio previo que acredite la resistencia estructural de la cubierta para una instalación segura de paneles solares, concienciando a la población de la importancia de asegurar la estabilidad de sus tejados.

De nada sirve apostar por un sistema energético más sostenible, como son las placas solares, si hay que invertir lo ahorrado en reparar un tejado descuidado y no revisado e impermeabilizado con anterioridad. Por este motivo Tejados Gijón, empresa dedicada durante años a la reparación, revisión e impermeabilización de tejados en Asturias, advierte de la necesidad de recibir asesoramiento de expertos en la materia para reforzar las cubiertas, ganar seguridad y evitar las nefastas consecuencias.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para elegir las mejores camas infantiles Es funcional y ajustada a las necesidades de cada caso La primera Agencia SEO de Castellón que te ayuda a Mejorar tu Negocio La pasión y deseo, pondrá en marcha un mecanismo para una nueva forma de contratar y trabajar Siete consejos para unas vacaciones saludables y sobrevivir al verano más caro de la historia ¿Cómo evolucionará el precio de la luz? El mes de julio el precio por megavatio hora alcanzó los 258,1 euros Montes Universales-Alto Tajo: madera procedente de gestión sostenible para uso en construcción