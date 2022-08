Los múltiples beneficios de las depiladoras IPL Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 17:17 h (CET)

Las nuevas tecnologías han llegado a todos los hogares españoles en forma de diferentes electrodomésticos y aparatos de uso diario y, en este sentido, las depiladoras no son la excepción. En el caso de la IPL (luz pulsada intensa), esta llega a todos los consumidores a través de Silsem, una firma dedicada a la belleza y al cuidado de la piel con sus depiladoras.

Estas incorporan la última tecnología en depilación, otorgando la posibilidad de obtener resultados de salón en cada hogar, tanto para hombres como para mujeres. La seguridad de la IPL y sus asombrosos resultados la transforman en la opción ideal a la hora de comprar una depiladora.

IPL, facilidad y resultados exitosos A la hora de elegir un método de depilación, las mujeres buscan uno que sea fácil de usar, rápido, con resultados visibles y seguro. Poder contar con la piel lista y depilada en cualquier momento, además de cuidada, es un aspecto importante para ellas durante todo el año. Pensando en esto, Silsem S2 PRO llega al mercado para ofrecer lo último en fotodepilación.

La IPL es una forma de fototerapia. La energía luminosa de la IPL se absorbe por la melanina de la piel a través de las ondas, que calientan el vello y lo eliminan de raíz. Es un método absolutamente seguro y que se puede utilizar en prácticamente todos los tonos de cabello, excepto el pelirrojo, el rubio claro y el blanco. Respecto a los tonos de piel, su uso no está recomendado para los tonos de piel más oscuros, ya que la luz pulsada se ve más atraída por los pigmentos de la propia piel.

Si bien los resultados varían dependiendo de cada persona, las depiladoras IPL demuestran su eficiencia en el tercer o cuarto uso. Cumplir con todo el tratamiento garantiza la efectividad del resultado, evitando que el vello vuelva a crecer nunca más.

La Silsem S2 PRO cuenta con varios cabezales adaptables a todas las zonas del cuerpo (piernas, brazos, axilas, cara, espalda y barriga, etc.), logrando una depilación perfecta, al mismo tiempo que la piel queda suave, sedosa y sin manchas.

La solución definitiva en depilación Entendiendo que hoy la depilación es una cuestión importante para muchas mujeres y hombres, las fundadoras de esta empresa han buscado conjugar la mejor tecnología con el resultado más perfecto y acabado, todo ello al alcance de la mano y desde la comodidad de cada hogar. Las depiladoras tienen 5 niveles de potencia y cuentan también con gafas protectoras para los ojos, instrucciones precisas y fáciles de entender y una tabla de seguimiento para controlar cada sesión.

La Silsem S2 PRO transforma la depilación hogareña en profesional, ya que los resultados son los mismos que los ofrecidos en los salones de belleza. Con la satisfacción comprobada de más de 2.000 clientes y la posibilidad de recibirla sin pagar de más en el domicilio, Silsem se ha convertido en la depiladora favorita de muchos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.