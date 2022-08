La importancia de contar con una estrategia y política RSC que inspire responsabilidad, por Manager in Motion Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Los criterios ESG llevan años actuando como paraguas de las diferentes acciones empresariales ligadas a la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Cuando las empresas trabajan su sostenibilidad con el marco de los objetivos de desarrollo sostenible están repercutiendo sobre estos criterios.

Contar con una buena estrategia de responsabilidad social corporativa y comunicarla bien es una necesidad y un valor diferencial para un negocio. Para conseguirlo, contratar un servicio de interim management, como el ofrecido por Manager in Motion, puede ser una buena opción. Esta compañía cuenta con interim managers, profesionales con amplia experiencia y conocimiento que, sumados a su proactividad, resultan una inversión en talento ejecutivo muy rentable.

¿Por qué es importante una estrategia de responsabilidad social corporativa? Si una empresa busca rentabilidad y sostenibilidad futura, es necesario que los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de ESG estén adheridos a su ADN. Hoy en día, no es suficiente con ofrecer productos o servicio de buena calidad. Los consumidores y usuarios, cada vez más informados y conscientes, buscan que sus valores éticos y medioambientales sean compartidos e identificados en aquello que van a adquirir.

Ya no basta con que las empresas continúen con el objetivo de ser la mejor del mundo, para simplemente ganar dinero. De este modo, perderán el interés de sus principales stakeholders, clientes y sociedad en general, invitándolos a irse con la competencia. Todo lo contrario ocurre con las empresas que muestran responsabilidad social corporativa, debido a que los consumidores exigen que no solo se busque un beneficio económico. También quieren compromiso con la sociedad y que se apoye de manera activa a su desarrollo y crecimiento. Es decir, ser una mejor empresa para el mundo.

De esta forma, no solo se busca generar un impacto positivo, sino también impulsar y proteger la reputación de las organizaciones. Trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible establecidos y medir las actividades empresariales en torno a los ejes ESG son tarea prioritaria para ganar capital reputacional.

Manager in Motion ayuda a las empresas en el desarrollo de una estrategia y política de responsabilidad social corporativa Las empresas que necesitan desarrollar una política ESG y alinear sus valores a los objetivos de desarrollo sostenible, pueden recurrir a Manager in Motion. Esta empresa pone a disposición los servicios de un interim manager que realiza de forma ágil un plan de acciones de responsabilidad social corporativa. Se encarga de fomentar campañas de acción con gran impacto y, además, contribuir a aumentar la felicidad del personal y su sentido de pertenencia.

Manager in Motion dispone de profesionales que trabajan de manera ardua para superar retos o dificultades de manera eficaz, solucionando problemas y potenciando al equipo empresarial en su camino hacia la excelencia.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.