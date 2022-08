El valor de la formación en el futuro mercado laboral Emprendedores de Hoy

jueves, 4 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

“Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios”, afirmó Benjamin Franklin.

Benjamín Franklin acertó al hacer esta reflexión, ya que dedicar tiempo y recursos a conseguir educación de calidad permitirá el desarrollo tanto de profesionales como de los jóvenes que algún día formarán parte del mercado laboral. Para ello, la formación continua, tanto práctica como teórica, es fundamental dentro de cualquier empresa. La formación es un aspecto clave hoy en día, ya que el entorno que rodea a todo el mercado laboral es muy competitivo.

La formación no solo es importante para aquellos jóvenes que quieren acceder a un empleo de calidad. También lo es para los profesionales que desean aumentar sus competencias y escalar en sus puestos para disfrutar de una mayor estabilidad y un mejor nivel de vida, lo que conlleva la necesidad de estar al día con una formación actualizada.

La globalización de los mercados exige a las empresas una inversión continua en el recurso más importante con el que cuentan: su capital humano. BirdCapital apuesta por una formación continua de sus empleados, convirtiendo el factor humano en uno de los pilares del capital de la empresa, ya que un personal formado es mucho más eficaz en su trabajo y convierte a la empresa en más atractiva para los candidatos a incorporarse, pues estos valoran muy positivamente la posibilidad de recibir formación continua.

Dentro de este marco, BirdCapital ha comenzado este año con programas de acogida de estudiantes de grado y posgrado a nivel internacional.

Texas A&M y BirdCapital Un ejemplo de ello ha sido el convenio firmado con la Asociación de Exestudiantes de la Universidad Texas A&M, la cual existe para fortalecer y promover los intereses y el bienestar de la Universidad de Texas A&M y conseguir para sus alumnos una buena acogida en su primer contacto con el mercado laboral.

La Universidad Texas A&M abrió sus puertas en 1876 como la primera institución pública de educación superior del estado de Texas, una de las primeras de EE.UU. y una de las universidades públicas más emblemáticas. Actualmente, destaca entre otros campos como una universidad emblemática de investigación intensiva dedicada a preparar y enviar líderes políticos, militares y empresariales al mundo, capacitados para liderar los cambios constantes de la sociedad y enfrentar los desafíos del mañana.

Su objetivo es establecer un modelo nuevo como universidad del futuro al combinar conocimiento, investigación e innovación para crear soluciones que pocas instituciones tienen la profundidad y amplitud para lograr.

Para BirdCapital, la filosofía de la Texas A&M fue fundamental a la hora de elegir alumnos provenientes de ella, ya que comparte ideales y filosofía profesional similares a los de la marca, tales como la excelencia, la integridad o el liderazgo. Con tal fin, BirdCapital y Texas A&M firmaron un acuerdo que permitirá continuar y potenciar la formación de primer nivel cara al mercado en auge de la Financiación Alternativa en España.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.