Nexia APPs ofrece estrategias de marketing para aplicaciones móvil

Las apps o aplicaciones móviles son herramientas digitales adaptadas a los objetivos y necesidades de una empresa. Pueden resultar útiles para mejorar las ventas de la empresa, innovar gracias a las propuestas de los usuarios, fidelizar clientes y promocionar la imagen de una marca.

Nexia APPs cuenta con un equipo profesional de desarrolladores que ayudan a que las empresas tengan su propia app empresarial. Con un diseño basado en sus valores y siguiendo estrategias de marketing online, las compañías pueden alcanzar muchos beneficios que garantizan el retorno de la inversión y el crecimiento a largo plazo.

Estrategias de marketing para aplicaciones móviles Las múltiples funcionalidades que estas herramientas brindan pueden potenciarse para aprovechar al máximo sus beneficios y diferenciarse de la competencia.

No se trata solo de contar con una app con el logo y los colores de una marca, sino que también se trata de adquirir nuevos usuarios y llegar a potenciales clientes con sus utilidades. Por eso, es clave aprovechar las estrategias de SEO, creando una landing page o un blog para que la aplicación se haga visible en los motores de búsqueda. Otra forma de ganar usuarios es a través de las redes sociales, publicando un contenido que destaque las cualidades de la aplicación y que a la vez sea relevante para el público objetivo.

Conseguir que influencers sean embajadores de la app proporcionará una mayor autenticidad a la herramienta, ya que los usuarios se la descargarán motivados por la confianza depositada en estos. A su vez, la estrategia de anuncios pagados es una buena inversión para ganar visibilidad y adquirir nuevos usuarios.

Y no cabe olvidar el posicionamiento ASO dentro de las stores (App stores optimization) donde, a través de diferentes técnicas, las startups y empresas pueden conseguir un mayor volumen de usuarios.

Estas estrategias se ven complementadas con una buena campaña de apps, que permiten guiar a los usuarios con el presupuesto y las acciones que mejor se adaptan a su sector.

Estas metodologías, a partir de las cuales se puede aumentar el porcentaje de descargas, deben ir acompañadas de una evaluación previa del público objetivo para poder conocer bien sus intereses e interpelarlos de manera efectiva.

Fidelizar clientes a través de las aplicaciones móviles La clave del éxito no reside solo en llegar a nuevos usuarios, sino que también se trata de conservarlos. Para lograrlo, es necesario ir mejorando las funcionalidades y los beneficios que brinda la app. Seleccionar KPI o Indicadores Clave de Rendimiento adecuados permite identificar el beneficio de cada acción realizada para saber qué está funcionando y qué no en las estrategias de marketing. Además, es clave medir el comportamiento de los usuarios para evaluar el tiempo de uso y optimizar las herramientas de mayor interés. Detectar las debilidades y las fortalezas de la aplicación mejorará la retención y fidelización de usuarios. Las estrategias de email marketing tambiénson una buena forma de fomentar el interés de los usuarios en la app.

Estos pasos son la base del éxito de una aplicación.



