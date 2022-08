Llega la nueva versión de Google Analytics

Aquello que todas las personas conocen como Universal Analytics (UA) desaparecerá para dar paso a una nueva generación el 1 de julio de 2023, de nombre Google Analytics 4 (GA4).

A partir de ahora, con Google no solo se medirá el tráfico de la web con menos cookies como pasaba en la versión anterior, sino que se diseña una nueva edición de Google Analytics para medir tráfico de web y apps conjuntamente. Google ha prometido una versión Cookie Less mediante su Consent Mode (una herramienta que actualmente se encuentra en la fase Beta). Los datos, a partir de ahora, se recogerán basándose en el comportamiento del usuario dentro de la web o app, además de poder obtener la trazabilidad del journey en las diferentes plataformas.

Empezar de cero con Google Analytics 4 Los eventos son ahora el centro de medición, la nueva herramienta ya no se basará en páginas vistas y sesiones como hacía hasta ahora. Por este motivo, no se trata de una actualización sino de una nueva versión. El histórico de Universal Analytics no se guardará, sino que cuando se configure GA4 empezará a medir desde ese momento en adelante, por eso es importante migrar los datos a la nueva herramienta.

Por otro lado, Google anunció que en verano del próximo año Universal Analytics ya no recogerá datos, por lo que GA4 ya no es una opción, sino una obligación para aquellos autónomos y empresas que tengan negocios digitales online mediante una web, e-commerce o una app.

En la nueva herramienta se pueden encontrar diferentes opciones en los informes, como, por ejemplo, informes en tiempo real, nuevos informes de embudo e informes de pathing, que analizan el recorrido del usuario en la página. Además, tiene también un nuevo constructor de audiencias con más opciones y que proporciona más facilidades de trackear las conversiones.

Nueva realidad con una formación adaptada Es muy importante conocer estas nuevas herramientas si uno no quiere quedarse atrás en el marketing digital. Tener una formación constante, actualmente, es uno de los requisitos más valorados por las empresas en los procesos de selección del personal.

Por eso, Instituto Marketing ofrece un curso práctico de analítica webenfocado a la herramienta de GA4 con el objetivo de que se aprenda a medir qué sucede en el propio negocio online y, de esta forma, saber que sucede para poder mejorarlo.

Esta formación, enfocada tanto a estudiantes, profesionales como empresas, prepara a las personas para el cierre de Universal Analytics y ayuda a entender la nueva medición de GA4. Además, se enseña en el propio curso a etiquetar y poner los códigos de medición mediante Google Tag Manager, a realizar informes y cuadros de mando mediante Google Data Studio.