Martínez-Blanco Abogados explica cómo actuar ante una infracción urbanística por una obra ilegal

miércoles, 3 de agosto de 2022, 14:11 h (CET)

Lasinfracciones urbanísticas son un dolor de cabeza, puesto que tienden a suceder cuando se realizan cambios que algunos consideran que no están permitidos o que están en contra de la normativa comprendida en el marco legal urbanístico comprendido en el Real Decreto y en la legislación autonómica de cualquiera de las comunidades.

Ante esto, aquellas personas que tengan sanciones por alterar el orden establecido en la ciudad deben buscar representación jurídica de la mano de expertos como los de Martínez-Blanco Abogados. Este despacho cuenta con presencia en Alicante, Mallorca e Ibiza, así como una amplia experiencia en infracciones urbanísticas.

Martínez-Blanco Abogados, el despacho con mayor éxito de España Martínez-Blanco Abogados cuenta con una tasa de éxito del 99.8 % de los casos representados en 10.000 intervenciones a nivel nacional. Si bien el despacho jurídico tiene sede en Alicante, Mallorca e Ibiza, representa a clientes en toda España.

El despacho se especializa en defender con éxito casos de infracciones urbanísticas, estas pueden ser por obra nueva, parcelaciones urbanas, modificaciones de uso de una vivienda, primera utilización de edificios, movimientos de tierra, remodelación de una vivienda; fachada o estructura, colocación de carteles publicitarios o demoliciones.

Las infracciones urbanísticas las impone la administración cuando se altera el orden. Según la normativa estas pueden ser leves, graves y muy graves y pueden acarrear desde multas, hasta demoliciones, dependiendo de la situación. Por ello, Martínez-Blanco Abogados ofrece sus conocimientos y experiencia en el mercado para representar casos en los que se considera que no hay incumplimiento a la normativa. Con el apoyo del despacho de abogados, los casos más insólitos pueden llegar a ser resueltos con un alto porcentaje de satisfacción a favor del cliente, siempre que se establezca una estrategia adecuada.

No hay que esperar a ser notificado para buscar un abogado La espera es uno de los errores más comunes que se suele cometer tras ser notificado con una infracción urbanística; en cuanto más días pasen, mayor puede ser la sanción y la complejidad para trazar una estrategia de éxito. Por ello, Martínez-Blanco Abogados recomienda solicitar los servicios de un jurista con antelación,quien deberá evaluar el caso, realizar la visita pertinente y crear una propuesta sólida para la defensa del cliente.

Además, en Martínez-Blanco Abogados cuentan en plantilla con arquitectos que tienen como objetivo trabajar con el equipo jurídico para encontrar la solución perfecta.

El despacho es liderado por Norberto José Martínez Blanco y Nerea Milla Barrios, ambos líderes dado su alto porcentaje de éxito. Contar con el personal capacitado en diferentes ramas del derecho y tener el apoyo de exmagistrados en la creación de estrategias es fundamental. Sumado a esto, el despacho es reconocido por representar decenas de sentencias que han marcado un antes y un después creando jurisprudencia pionera a nivel nacional, de los cuales ha obtenido nominaciones y distinciones reconociendo su esfuerzo por las más de 10.000 intervenciones realizadas.



