La investigación sobre la historia precolombina y el arte urbano se funden en la obra de Guto Ajayu

miércoles, 3 de agosto de 2022, 13:54 h (CET)

La simbología ancestral de las civilizaciones precolombinas asentadas en su natal Bolivia, en combinación con elementos del arte urbano contemporáneo, son la base de la obra pictórica de Augusto Mendoza Mendieta. Con su nombre artístico, Guto Ajayu, este joven artista sobresale entre los jóvenes pintores y escultores más destacados del nuevo milenio.

Egresado en su país como licenciado en Bellas Artes, de la Universidad Mayor de San Andrés, Guto Ajayu ha marcado su estilo único, mediante un admirable trabajo de investigación en constante crecimiento. Conocer la iconografía de las etnias originarias bolivianas le permite rendir tributo a sus raíces, apostando por la internacionalización de sus creaciones, llenas de color, trazos y mensajes irónicos e irreverentes, reflejo de su pasión por el muralismo y el graffiti.

Artista versátil, disciplinado y decidido a construir su éxito Como Arte Pop Andino se ha definido su fructífera propuesta, en la cual plasma figuras de guerreros, naturaleza, trazos y demás elementos originarios con vibrantes contrastes de blanco o negro,con la magia de los colores intensos. Una muestra de su trabajo puede observarse en los murales que Guto ha creado en el barrio de Malasaña, en Madrid.

Desde su página web, el artista de 31 años ofrece piezas únicas, con envíos a cualquier parte del mundo. Cada obra se entrega con un certificado de autenticidad y la garantía de ser una creación que llenará de estética, cultura e historia cualquier espacio que deseen embellecer los amantes del arte pictórico y de la escultura.

Disciplinado en su objetivo de ser uno de los artistas más reconocidos del mundo, Guto Ajayu no para de crear iniciativas que visibilicen las obras de los nuevos talentos y que rescaten la memoria histórica de los pueblos. Con base en estas premisas, ha creado el sello editorial cultural Guto Ajayu Ediciones, con proyectos trascendentes como el Gran Anuario de Arte Contemporáneo Internacional (2020-2021).

Reconocimiento internacional a su talento En solo cuatro años residenciado en España, Guto Ajayu ha obtenido reconocimientos como el primer premio en el Concurso Internacional Identity, de la galería The Holy Art, en Londres. Además, fue elegido para formar parte del libro Flamantes, de España y es miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores AEPE, desde 2020. Ferias internacionales en España, Francia, Suiza, Holanda, Hong Kong y Luxemburgo han abierto las puertas a su talentosa obra colorista arqueológica.

Cuadros en los que la madera reciclada, el lienzo o el papel reciben una simbología llena de color y estética, además de algunas esculturas y hasta camisetas, para lucir su obra en todo momento, están disponibles en la tienda online.

Ingresar a este portal es conectarse con lo mejor del pasado y el presente y con el alma de un eminente artista que no conoce límites a la hora de crear.



