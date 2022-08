La importancia de una buena cultura financiera, reunificar deudas Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 13:06 h (CET)

La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos, herramientas y prácticas que diariamente y a lo largo de la vida, ya sea nivel particular o a nivel profesional, permiten la toma de decisiones financieras con conocimiento y de forma sensata. Esto ayudará a desarrollar comportamientos que contribuyan a mantener una correcta salud financiera. Además de ayudar a tomar decisiones con mayor seguridad, confianza y, por tanto, corregir los objetivos a medio y largo plazo.

A nivel financiero, se encuentran diversas fuentes de servicios y productos, algunos como los productos de la banca tradicional y otros dentro del paraguas financiero de la Financiación Alternativa. El tener una correcta cultura financiera permitirá saber elegir el momento y la finalidad para usar unos y otros o ambos, de forma complementaria y buscar las soluciones que mejor se adapten a las necesidades.

Planes para fomentar la cultura financiera en la sociedad Tanto desde la Comisión Europea como la OCDE han recomendado en repetidas ocasiones a los Estados miembros que la educación financiera pase a formar parte del currículo escolar con el objetivo de promover así una sociedad con una mayor cultura financiera. Cuanto mejor esté formada una persona en cuestiones financieras, más capacidad tendrá para entender qué son y cómo funcionan ciertos productos y determinar si son buenos o no para ella.

En el caso de España, el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria incorpora, desde el curso 2014/2015, la educación financiera como contenido mínimo integrado dentro de Ciencias Sociales.

La idea es interiorizar el aprendizaje y buenos usos para gestionar ingresos y gastos personales, planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y préstamo, diferentes tipologías de créditos, identificar los servicios financieros, las formas de ahorro e inversión, los riesgos y beneficios de la diversificación, etc.

Otra iniciativa es el Programa de Educación Financiera, enmarcada dentro del Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España. El Programa de Educación Financiera pretende incorporar temas de finanzas personales en las aulas. Los contenidos que se imparten en dicho programa están adaptados al marco de aprendizaje que establece PISA en competencia financiera. Se dividen en 10 temas y trabajan distintas áreas temáticas como el dinero y las transacciones, la planificación y la gestión de las finanzas personales, el riesgo y el beneficio o el panorama financiero.

Ideas y herramientas prácticas para mejorar la salud financiera De forma práctica, Xavier Puig, profesor de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, comenta una de las lecciones clave sobre educación financiera para tener las finanzas personales bajo control:“endeudarse por encima de nuestras posibilidades, hay que evitarlo”. Por ello, por ejemplo, es importante entender que no hay que permitir que el ratio de endeudamiento supere el 40 % de los ingresos. Si ya se ha superado ese umbral, es importante gestionar una estrategia de reunificación para bajar el ratio de endeudamiento, para ello se puede contar con diversas herramientas en función de las circunstancias y posibilidades. Una de estas herramientas son los préstamos hipotecarios con fondos privados, enmarcados en la Financiación Alternativa. BirdCapital, empresa regulada y referente en el sector, pone a disposición este servicio, que bajo estudio y parámetros, puede ser una herramienta eficaz para resolver un puntual problema en la salud financiera.



