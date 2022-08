La epidemia silenciosa de las ETS y por qué hacerse un test es tan vital como sencillo, rápido y barato

Las enfermedades de transmisión sexual pueden no ser tan fáciles de detectar como otras afecciones y, por lo general, quien padece alguna de ellas se da cuenta cuando ha avanzado a un punto crítico. Por esta razón, son fundamentales las pruebas diagnósticas tempranas para detectar las infecciones de transmisión sexual. Con la empresa Democratest, los españoles pueden realizarse un test rápido de VIH, sífilis, hepatitis C y obtener los resultados en una hora o bien una PCR que permite detectar de manera simultánea hasta 14 microorganismos, entre los que están la clamidia, la gonorrea, la sífilis y los herpes relacionados con las enfermedades de transmisión sexual. Y, como siempre, a un buen precio para que los test no supongan un problema, sino una solución.

El ataque silencioso de las ETS en España y el mundo La OMS advierte que 1 de cada 25 personas alrededor del mundo se infecta con algún tipo de ETS o enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea, clamidia o sífilis. El problema con este tipo de afecciones es que no presentan síntomas notorios en sus primeras fases de aparición, por lo que se acaban propagando por todo el cuerpo humano sin que el paciente lo note. El impacto para la salud de una infección de ETS puede ir desde un simple sarpullido, a ser más vulnerable para infectarse de VIH, o a padecer un cáncer de cuello de útero o de garganta. El uso de preservativos no siempre garantiza una completa protección.

Un motivo por el que las ETS se han convertido en enfermedades poco populares, pero peligrosas, es porque afectan de forma íntima a su portador, que habitualmente no quiere que terceras personas o allegados se enteren por vergüenza. En este sentido, el consejo asesor médico de Democratest ha diseñado una gama de test rápidos, precisos, eficaces, baratos y 100 % confidenciales para detectar cualquier tipo de ETS.

El aumento de las ETS tras el Covid-19 y el por qué hacerse un test con Democratest Democratest explica que el encierro a causa del virus Covid-19 produjo una disminución en la realización de pruebas diagnósticas de ETS. Por lo tanto, ETS como la gonorrea, clamidia, sífilis y el virus de papiloma humano se han extendido en toda Europa. De igual manera, muchas personas asintomáticas las han contraído, provocando que estas infecciones de transmisión sexual se propaguen silenciosamente en pospandemia. Democratest propone a las personas hacerse cualquiera de sus test para detectar estas infecciones, los cuales son fáciles de realizar, rápidos, económicos y dan resultados precisos y fiables en el menor tiempo posible. La precisión y fiabilidad de estas pruebas se debe a su innovador modelo que garantiza todo el proceso, desde la contratación en la web hasta la toma de muestras, por parte de profesionales sanitarios cualificados con gran experiencia en su Red de Centros y Clínicas, con los mejores kits y reactivos del mercado (Thermo Fisher y Abbot), y la entrega de resultados homologados con las debidas certificaciones y autorizaciones CE y FDA.

Gracias a los test de bajo coste creados por el grupo de profesionales biólogos, médicos y de tecnología de Democratest, las personas tienen mayor y mejor acceso a pruebas diagnósticas que les permiten un mayor control sobre su salud, pero sobre todo evitar las consecuencias de las ETS, tan graves como la infertilidad, embarazo fuera del útero, enfermedades pélvicas inflamatorias o SIDA.