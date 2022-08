La habitación secreta por Eva Ortiz, una experiencia de empoderamiento para cada mujer Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 11:23 h (CET)

Hoy en día es sencillo sacar fotografías en todo momento utilizando el teléfono móvil. Sin embargo, esas imágenes se realizan sin conocimientos profesionales y no incluyen técnicas fotográficas, de iluminación, posado o edición especializadas. Además, tampoco suele incluir un estilismo cuidado, maquillaje o vestuario personalizado en la sesión. Por esta razón, el servicio de fotografía profesional de Eva Ortiz es ampliamente solicitado. En sus trabajos, Eva va más allá de sacar fotografías y ofrece toda una experiencia a sus clientas en forma de retratos únicos y especializados en la mujer. Al respecto, su servicio más destacado es el de La habitación secreta por Eva Ortiz, una sesión de fotografía con un toque sexy que retrata el empoderamiento femenino.

¿En qué consiste La habitación secreta por Eva Ortiz? La sesión de fotos denominada La habitación secreta por Eva Ortiz son de estilo boudoir, un término que proviene de la palabra francesa que significa “tocador”. El concepto de estas fotografías quiere exaltar la sensualidad y belleza de las modelos. Además, el vestuario de las mismas se compone de lencería, medias, transparencias y otros accesorios propios de un ambiente íntimo. Eva logra crear imágenes que transmiten sensualidad, romanticismo y mucha elegancia.

Un aspecto destacado y único en el trabajo de Eva Ortiz es que ofrece la posibilidad de ser modelo a cualquier mujer, sin importar su edad o talla, por lo cual su trabajo artístico está especialmente pensado para aquellas mujeres que piensan que no salen bien en las fotografías o que no tienen ninguna experiencia previa delante de una cámara. Esta sesión fotográfica es un auténtico ejercicio de empoderamiento femenino, ideal para mujeres que quieren aumentar su autoestima, mejorar su apariencia o simplemente, celebrar un momento personal en su vida. Por esta razón, esta sesión es un ejercicio para conectar con el lado más íntimo de la mujer y aumentar su autoconocimiento.

¿Qué ofrece Eva Ortiz en sus sesiones fotográficas? La fotografía es un arte mediante el cual quedan plasmados los recuerdos y la belleza de los momentos. En este sentido, Eva Ortiz es una maquilladora y fotógrafa profesional que usa múltiples herramientas para generar una experiencia agradable, basada en la confianza y el respeto. En cada sesión, la profesional ofrece planes integrales que incluyen maquillaje y peluquería, así como estilismo y vestuario especialmente seleccionado para cada sesión. De esta manera, logra excelentes resultados y unos recuerdos inolvidables en forma de retratos únicos.

Además de su trabajo con La habitación secreta, también destacan otras opciones de retrato femenino con una toque de glamour, retratos corporativos para el ámbito de la empresa y la imagen profesional, así como retratos de maternidad. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente en el Portrait Master con numerosos Bronze Awards. Además, ha trabajado en la Madrid Fashion Week y en el mundo de la moda y en la fotografía ha tenido mentores como los internacionales Andrea Belluso, Pratik Naik y Bella Kotak.



