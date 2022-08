Encontrar uno de los mejores cavas en Natureloverswines Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:42 h (CET)

Cellers Most Doré es una de las bodegas más tradicionales de la región de Sant Sadurní d’Anoia. Fundada en el año 1918, ha decidido actualizar sus canales de venta impulsando su tienda online. Desde NatureloversWines vende sus productos exclusivos a todas las regiones de España.

La idea de la bodega al promocionar su e-commerce es llegar a una mayor cantidad de consumidores ávidos de mostos originales de manufactura artesanal. Además de las marcas propias como Montesquius y Robert J. Mur disponen también de otros productos externos que complementan un catálogo con alternativas muy variadas.

Orgullosos de su cava Las marcas Montesquius y Robert J. Mur son productos elaborados con los más estrictos estándares de calidad. En Cellers Most Doré dicen estar orgullosos de ello y por eso quieren colocarlas al alcance de todos los españoles. Este es el papel que tiene la tienda virtual NatureloversWines con su extenso catálogo de productos.

El apartado de vinos de la tienda se divide en rosados, blancos, tintos, de denominación de origen y nuevos productos. Entre todos estos destacan nombres como el vino blanco Naturelovers cosecha 2021 y el Naturelovers Macabeo eco vegano cosecha 2019. También sobresale el Montesquius Ecológico Brut Nature Reserva año 2018.

En cuanto a los productos externos el sitio destaca marcas como Brisa Marina con sus variedades Mencía, Godello, Garnacha, Blanc, Rosé, Verdejo y Tinto. El Santacana Gaudí también está entre sus referencias más apreciadas por los compradores. Entre los de alta gama están los diferentes Gran Reserva como el exclusivo Montesquius Colección Privada Brut Nature 2013 o el Robert J. Mur Brut Nature 2012.

Cavas exclusivos La firma afirma que ha trabajado cuidadosamente para ofrecer uno de las cavas más exclusivos, potenciando así la oferta de su tienda online. Aquí destacan los espumosos rosados, ecológicos, veganos D.O Cava y las marcas propias Montesquius y Robert J. Mur. Tienen gran disponibilidad de Robert J. Mur Millésimé Brut Nature Reserva o el Brut Selección Viticultura Ecológica. Dentro de los cavas de espumosos más económicos también se encuentran el Montesquius Añadas Semiseco, el Celler de l’Avi Brut o el Elementum Brut Nature. Otra buena opción es la Edición Especial de la Montesquius Rosé Doré Brut Nature Gran Reserva del año 2015.

Para impulsar la tienda online, NatureloversWines ha lanzado una promoción que obsequia 6 botellas de vino por la compra de 12 unidades. También están ofertando los packs surtidos cava de Montesquius y Marajá Especial a precios realmente competitivos. El Pack Love ha sido otra de sus propuestas para la temporada. Por último, recientemente han anunciado la llegada de su nueva Añada 2018 del Montesquius Naturelovers Brut Nature Rosé Reserva.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.