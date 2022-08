¿Dónde se pueden tirar las colillas de los cigarros? Emprendedores de Hoy

Las colillas de los cigarros son un verdadero problema de contaminación ambiental. Cada año, se tiran alrededor de 4.5 billones de colillas, de las cuales la mayoría de ellas terminan en los océanos. El problema es más evidente si se considera que esta parte de los cigarros está hecha de un material no biodegradable, que además acumula material nocivo.

Lamentablemente, aún no existe una manera de reciclar las colillas de cigarros, aunque sí pueden recogerse de manera selectiva para reducir su impacto ambiental. La empresa española Absorbentes y Cubetos dispone actualmente de ceniceros portátiles ignífugos, ideales para depositar colillas de cigarro de manera segura y amigable con el medioambiente.

El grave problema ambiental que representan las colillas de cigarro La contaminación generada por tirar colillas de cigarros es palpable y puede verse de manera clara prácticamente en cualquier lugar al que se vaya. Este desecho es responsable de contaminar millones de litros de agua al año y extensas áreas de suelo, debido no solamente a su cualidad no biodegradable, sino que al actuar como una especie de filtro para el cigarro, acumula material nocivo que posteriormente es transferido al suelo y al agua.

Ante la emergencia que constituye la contaminación desbordada a causa de tirar los cigarros en cualquier parte, en todo el mundo se están haciendo investigaciones para darles un uso práctico a las colillas, de tal manera, que se reduzca su impacto ambiental. De hecho, ya se han hecho algunas valorizaciones que indican que el material podría ser utilizado en la industria de la construcción, para la fabricación de filamentos de impresión 3D, aislantes termoacústicos y hormigón asfáltico, entre otros.

¿Dónde tirar los cigarros de manera segura para el planeta? Si bien hasta ahora no existe una manera clara o efectiva para el reciclaje de las colillas de tabaco para reducir la contaminación que producen, la recolección selectiva de las mismas puede generar un importante cambio que el planeta agradecerá. La manera de hacerlo es tirando el cigarro en un lugar seguro y adecuado, donde no pueda contaminar el ambiente. Actualmente, existen varias alternativas para hacerlo y en algunos países se han implementado, por ejemplo, recipientes exclusivos para la recolección de colillas, mientras que en otros lugares se han implementado otras soluciones como los ceniceros portátiles. De hecho, la empresa Absorbentes y Cubetos, especializada en absorbentes industriales, retención y reciclaje de desechos, dispone en su sitio online de distintos modelos de ceniceros portátiles ignífugos para exteriores.

Todos ellos están diseñados para garantizar la mayor seguridad, dada su cualidad autoextinguible capaz de reducir el riesgo de fuego, pero también por su practicidad y portabilidad, para el depósito seguro de las colillas en cualquier lugar, sin contaminar el ambiente.

La importancia de una gestión adecuada de estos desechos es hoy más que nunca una prioridad. Afortunadamente, con los ceniceros portátiles de esta empresa, se ha logrado reducir al menos en un 60 % la cantidad de colillas en la basura convencional de la actualidad.



