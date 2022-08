LOVIUM, la marca líder de productos para adultos e higiene íntima abre su tienda en Amazon Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector y que está enfocada hacia la higiene y placer íntima Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de agosto de 2022, 11:25 h (CET) Bien es cierto que el mejor afrodisíaco es la imaginación, no es menos cierto que en ocasiones no resulta suficiente para que las relaciones sexuales sean tan gratificantes como esperamos. Es por este motivo, que para desatar nuestra pasión se hace necesario prestarle apoyo con productos que nos ayuden a satisfacer nuestros más íntimos deseos, productos como los que encontrarás en Lovium. ¿Qué es Lovium? Lovium, es una marca de productos íntimos segura y confiable, que cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector y que está enfocada hacia la higiene íntima, geles afrodisíacos, aceites para masajes y lubricantes entre otros. Todos estos productos han sido pensados y desarrollados para que todo el mundo que lo desee pueda disfrutar más y durante más tiempo de principio a fin, y de manera intensa cualquier historia de amor, aventura sexual o encuentro romántico.



¿Dónde puedes encontrar sus productos?

Una forma de hacerlo es entrando en su dinámica e intuitiva pagina web, pero además Lovium, acaba de lanzar en el coloso Amazon toda una colección de sus productos más íntimos. ¡Para que no te falte de nada! Accede a la tienda LOVIUM en Amazon y comprobarás la gran variedad y la calidad de todos sus artículos. Además, podrás beneficiarte de las numerosas ventajas que este gigante del comercio electrónico ofrece a todos los clientes, como por ejemplo, un 10% de descuento en todos los productos LOVIUM que compres en AMAZON. Como puedes observar son muchos los beneficios que te brinda esta marca y no solo a nivel económico. Veamos algunos de ellos.

¿Qué puede hacer por ti Lovium? Con un ambiente adecuado, una temperatura agradable, música relajante y un buen masaje preliminar que despierte la pasión con su Gel de Masaje Afrodisiaco sin aceite, con aroma a frutos rojos como protagonista, no habrá pasión que se te resista. Este gel es un indispensable en los juegos preliminares ya que actúa como estimulante aportando una gran sensualidad con la que lograrás llegar al límite máximo de la excitación y sin manchar la ropa ni quedando tu cuerpo aceitoso. Elaborado con materiales naturales de primera calidad, totalmente testados y completamente inocuos y respetuosos con la salud, el Gel de Masaje Afrodisiaco sin aceite, con aroma a frutos rojos, se caracteriza por su alta polivalencia ya que se puede utilizar en múltiples situaciones durante los encuentros íntimos con tu pareja o amante. Es ideal para disipar tensiones y equilibrar la energía sexual, resultará muy útil para realizar un masaje en cuerpo y genitales. Sin duda, es un excelente aliado cuando el estrés se agazapa detrás de la rutina y el deseo se resiste a hacer acto de presencia. Un masaje con el Gel de Masaje Afrodisiaco sin aceite, con aroma a frutos rojos, te cambiará la manera de sentir las relaciones y te ayudará a prevenir problemas de lubricación, falta de excitación o anorgasmia, favoreciendo tu vida sexual de manera más satisfactoria y en mayor armonía con tu pareja.

¡Y por si no fuera suficiente! Lovium, también te ofrece su Lubricante con base de agua, 98% natural, porque está claro que cuanto mayor es el índice de lubricación, más placentero es el sexo, tanto para él como para ella. Indudablemente, los lubricantes son la mejor opción para acabar con la sequedad vaginal, garantizando así una perfecta penetración y ofreciendo un mayor placer. Además, no solo son aptos para el acto sexual, sino que también pueden utilizarse para la masturbación, siendo prácticamente indispensable para el sexo anal, aunque para esta práctica se recomienda usar el lubricante "The Original" con silicona al 100% que permite la máxima lubricación.

Nada mejor que un masaje inicial con este lubricante que nos facilita la marca Lovium antes de iniciar la penetración. ¡Un lubricante natural que suaviza e hidrata y con el que disfrutarás cada segundo al máximo! Su fórmula cuidadosa, dota de mayor delicadeza al clítoris, lo cual facilitará los orgasmos a aquellas mujeres que les cuesta alcanzarlo. Bastará un suave masaje previo al coito con este lubricante y notarás la diferencia.

Para terminar, solo recordarte que todos estos productos y los muchos otros que fabrica la marca Lovium, han sido elaborados teniendo en cuenta las innovaciones que ha experimentado el mercado cosmético en los últimos años y por supuesto, son perfectamente compatibles con el látex y con los preservativos.

Como puedes observar, son muchas las razones para poner un producto Lovium en tu vida. No lo pienses más y entra ya en su plataforma o en la de Amazon para conseguir el tuyo. ¡Te están esperando! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.