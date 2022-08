Método biopsiquemocional creado y desarrollado por Rafi Tur Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El autoconocimiento es una de las claves del desarrollo personal y también es fundamental para el bienestar físico, emocional y mental de las personas. Este método, que utiliza una amalgama de técnicas diversas tanto físicas como de autorrelajación y de autohipnosis, permite regular las emociones, sostener mejores relaciones con los demás y conseguir distintos objetivos en la vida.

Actualmente, una de las herramientas que permite conseguir un mayor autoconocimiento es la terapia biopsiquemocional. Gracias a esta disciplina, una persona puede mejorar su nivel de bienestar y comprender mejor las señales que emite su propio cuerpo para mejorar las respuestas a situaciones incómodas o malestares. Las personas interesadas en incorporar este tipo de terapia a su vida pueden acudir al centro Personality Reflexology, donde la creadora del método las atenderá personalmente.

El método biopsiquemocional es una técnica práctica para lograr un mayor autoconocimiento En Personality Reflexology, el equipo liderado por Rafi Tur, directora del centro, instruye sobre el uso de herramientas como la autohipnosis, mindfulness, gestión emocional, autorrelajación y el automasaje con el objetivo de que una persona, con sus propios recursos, pueda activar un cambio en su vida. Se trata de un método muy práctico y personal, ya que el uso de estas técnicas dependen de las características de cada individuo.

Entonces, a partir de las habilidades, cualidades y temperamento de cada persona, el equipo profesional de este centro enseña y personaliza de qué manera se pueden utilizar las distintas técnicas que componen este método. A su vez, el método biopsiquemocional parte de la base de que cada individuo tiene una forma de pensar y de actuar que es propia. A veces, los pensamientos pueden provenir de creencias antiguas o implantadas y no siempre se corresponden con el verdadero ser de una persona.

Por este motivo, este método aporta herramientas de autogestión, para conocer cuál es la verdadera forma de pensar de uno mismo y así poder gestionar creencias negativas que no son propias.

¿Para qué tipo de personas resulta ideal el método biopsiquemocional? Esta técnica resulta ideal para las personas que buscan una forma de autogestionar las señales que ofrece el cuerpo y las conexiones que estas tienen con su mente. Cuando una persona comprende que su cerebro envía constantemente sugerencias o propuestas para generar reacciones de forma concreta y puede identificarlas, adquiere la capacidad de tomar decisiones con mayor libertad. En este sentido, el fin de este método es generar un mayor grado de consciencia.

Para lograr este objetivo, en Personality Reflexology se aprenden distintas herramientas que son una amalgama de técnicas como la terapia floral evolutiva con flores de Bach, la reflexología evolutiva corporal, la biodescodificación, las 5 leyes biológicas y la autohipnosis, entre otras.

En Personality Reflexology es posible, no solo recibir sesiones de este método, sino que también pueden acceder a los conocimientos necesarios para aplicar el método biopsiquemocional y así conseguir un mayor grado de autoconocimiento y bienestar.



