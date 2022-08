Encontrar el kit adecuado según las necesidades de cada cabello en Gold DIAMOND Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Como cada cabello tiene necesidades únicas, la marca Gold DIAMOND ha desarrollado productos para el cabello con fórmulas magistrales que se encargan de recuperar el aspecto natural. Tal es el caso de los kits que se enfocan en cubrir las diferentes problemáticas del cabello como deshidratación, falta de brillo o daño por decoloración; en cualquier caso, la empresa ofrece una guía completa para definir cuál es el producto que requiere cada persona.

Escoger el kit Gold DIAMOND perfecto Previo a elegir cualquier producto, es importante conocer el tipo de cabello. Para ello, la persona debe realizar un estudio que descubre las necesidades esenciales que requiere su pelo. Se puede hacer un análisis a simple vista, porque puede ser ondulado, rizado, liso natural, así como grueso, fino o intermedio. De allí, se define si es graso o seco, lo cual es muy importante porque hay productos que estimulan la glándula sebácea y, si se efectúa en un cabello naturalmente graso, no se obtienen los resultados esperados.

Tras definir el tipo de cabello, se debe distinguir el daño para poder captar el kit Gold DIAMOND ideal. Para un cabello con poca ondulación, que reacciona fácilmente a la humedad, nunca fue teñido o tiene más de seis meses sin tinte, el tratamiento de células madres se encarga de recuperar las fibras capilares desde la parte interna del cuero cabelludo hasta las puntas. Esta fórmula trabaja en la regeneración, llenándolo de vida, dejándolo suave y brillante.

Por otro lado, cuando el pelo es sometido a tratamientos de decoloración, así como tintes, generalmente se abre en las puntas y tiene un aspecto deshidratado. Para contrarrestar esta problemática, la cirugía capilar es un enfoque que involucra dos productos y tres sencillos pasos para devolver la keratina perdida a la fibra capilar. Se elabora con aceites naturales que nutren todo el cuero cabelludo y restablecen sus propiedades naturales.

Cera fría para dos problemáticas con tinte Ahora bien, para el cabello que fue sometido a tintes oscuros, se necesita un producto que reduzca la porosidad excesiva, mientras se hidrata y rejuvenece. En este caso, el primer kit de cera fría Gold DIAMOND se encarga de alisar y recuperar el daño por la exposición a los químicos. No obstante, los mechones teñidos en cabello ondulado, requiere aplicar el kit de cera fría marroquí, que está hecho con arcilla blanca de Marruecos, keratina y aceite de argán, que se encarga de eliminar el frizz por medio de la restructuración capilar.

Tras conocer los beneficios de Gold DIAMOND, no hay excusas para lucir un cabello sano y sedoso. Para conocer en profundidad los productos para el cabello, la marca cuenta con un sitio web en el que detallan toda la información.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chevron, poliéster de alta calidad de Rioma El podcast de Úrsula Campos, entrevistas a opositores y episodios temáticos Las opiniones positivas de los clientes de Movimur Cuáles son las salidas profesionales de la formación en BIM Recuperar la estética de la sonrisa en un día con carillas dentales