miércoles, 3 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Los problemas en las vías urinarias generan una sintomatología que reduce la calidad de vida de los afectados, generando, en ocasiones, dolor e incomodidad al orinar. En ese sentido, existe una relación directa entre la D-Manosa de Urocran y las infecciones urinarias, ya que este tipo de azúcar simple es un inhibidor de la adherencia de la E. coli.

La gama de productos Urocran ha sido elaborada con fórmulas de gran precisión que ayudan a la salud urinaria tanto en hombres como mujeres por contener ingredientes de alta calidad. En el mercado se comercializan como Urocran y Urocran Forte.

Propiedades de la D-Manosa para combatir las infecciones urinarias Las infecciones urinarias afectan tanto a hombres como mujeres, aunque se da con más frecuencia en el género femenino por la proximidad entre la vagina y el recto. Dichas infecciones pueden ser recurrentes y suelen generarse en gran medida por la bacteria E. coli, cuyo funcionamiento se basa en el anclaje a las paredes del tracto urinario, generando inflamación y síntomas como sensación de ardor al orinar, calambres, orina de color oscuro y necesidad constante de orinar.

Por tales razones, es conveniente usar ingredientes efectivos para evitar la proliferación bacteriana, como la D-Manosa, un azúcar simple, de agradable sabor, presente en algunas frutas. Este componente, estructuralmente relacionado con la glucosa, inhibe la capacidad de adhesión de la bacteria E. colia las paredes del tracto urinario, impidiendo su proliferación y facilitando su expulsión. Es decir, la D-Manosa no daña la bacteria, sino que facilita su salida del organismo, siendo su mayor propiedad la capacidad de adherirse a la bacteria, obstaculizando su incrustación en las paredes del tracto urinario para que pueda salir fácilmente del sistema urinario.

Tratamiento coadyuvante para infecciones urinarias La D-Manosa se incluye en complementos alimenticios que contribuyen a tratar las infecciones urinarias. En ese sentido, han ganado notoriedad por su efectividad las fórmulas de Urocran y Urocran Forte, productos que además de este componente cuentan con arándano rojo (PAC Tipo A), que reduce la actividad bacteriana en la vejiga, y probióticos, que restauran la microbiota vaginal e intestinal.

Se ha comprobado que la gama de productos Urocran permiten disminuir los síntomas de infecciones urinarias en un 95,7 % los casos, posibilitando además que se reduzcan significativamente las probabilidades de experimentar una recurrencia de la cistitis.

Cuando la D-Manosa es ingerida, se absorbe de forma casi inmediata en la zona superior del tracto gastrointestinal, lo que implica que no se transforma en glucógeno en el hígado, sino que pasa a la sangre directamente. Esto es provechoso para las personas que sufren de infecciones urinarias, ya que dicho componente contrarresta la proliferación bacteriana desde su primer uso.



