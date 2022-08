Multas de hasta 10.000 euros a las pymes que no tengan factura digital en un plazo de 2 años Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La digitalización de las pymes, microempresas y autónomos supone cambios positivos en la organización y en el ahorro de costes. Entre las modificaciones que implica la transición a una compañía digital está la implementación de la factura digital, que ya no será una opción sino una obligación en un plazo de dos años, tal como recoge la Ley de creación y crecimiento de empresa.

La asesoría de pymes y despacho de abogados MZG Asesores se consolida como una gran aliada de aquellas empresas que necesiten ayuda tanto en la gestión de la factura electrónica como en todas las gestiones laborales, fiscales y contables.

Dos años para implementar la factura digital La implementación definitiva de esta modalidad de facturación quedó establecida después de la reciente aprobación de la Ley de creación y crecimiento de empresas. El objetivo de la legislación apunta a facilitar la creación de empresas en España y a impulsar el crecimiento de las pymes, reduciendo los obstáculos regulatorios y financieros. A su vez, pretende evitar la morosidad comercial y el fraude fiscal a través del sistema de facturación electrónica.

Para ello, se determinó un plazo de 24 meses para que las pymes cumplan con “la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos”, según informaron desde el Gobierno. Pasados los dos años, se impondrán multas de hasta 10.000 euros a las pymes que no cuentan con este sistema.

Subvenciones y asesoramiento para la implementación del Digital Toolkit En el marco de la Agenda Digital 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de creación y crecimiento de empresas fomentará programas de subvenciones, a través de los que se otorgarán 3.000 millones de euros por parte del fondo europeo Next Generation para financiar el acceso de las pymes a los productos o servicios de factura digital.

Mejorar la transparencia y la productividad, adaptándose a esta nueva legislación, es posible con el acompañamiento del equipo de profesionales de MZG Asesores, con larga experiencia en el sector proporcionando un asesoramiento completo a pymes.

Entre los servicios que ofrecen, cuentan con un programa de facturación online que permite a sus clientes emitir facturas digitales. Además, tienen a disposición toda la información contable, los balances y las cuentas de los resultados actualizados de la empresa y realizan un análisis económico-financiero personalizado, según los requerimientos de cada pyme.

Con el equipo de MZG Asesores, el camino de las pymes a la facturación electrónica es seguro y accesible, posibilitando el crecimiento empresarial, la competitividad y la rentabilidad en el medio y largo plazo.



