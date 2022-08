El podcast de Úrsula Campos, entrevistas a opositores y episodios temáticos Emprendedores de Hoy

La experta Úrsula Campos está celebrando el capítulo 100 de su podcast sobre entrevistas a opositores y expertos. Para celebrarlo, la anfitriona entrevistó a Miriam Fustero, una pieza fundamental para todo el desarrollo de este proyecto, según afirma la propia Campos.

En el programa número 100, hablan sobre su proyecto en común, el Programa de Alto Rendimiento para Opositores, y cuentan la historia de este proyecto que acompaña a opositores en el camino hasta su plaza.

Una carrera vertiginosa La inquietud de Úrsula Campos por el tema de las oposiciones surgió desde el año 2011, cuando contaba apenas con 25 años de edad. En ese entonces, presentó su primera oposición y se convirtió en funcionaria de carrera. En el 2015, decidió repetir la experiencia y ganó otra plaza. Desde entonces, comparte su experiencia con otros opositores a los que acompaña, recordándoles que obtener una plaza no es fácil, pero tampoco es una tarea imposible.

Después de investigar mucho y documentarse, publicó un libro en 2019, titulado Hay una plaza para ti. Campos lo describe como un texto útil para personas que quieren empezar a opositar y también para todo aquel que está enfrentándose un reto en la vida, ya que su contenido es muy motivacional. Contiene 33 claves para tener éxito y aprobar una oposición, según lo confirma su portada.

El podcast de los opositores Cuando las plataformas de podcast comenzaron su auge en España, Campos pensó que los opositores también necesitaban un programa donde poder escuchar a expertos, referentes y otros opositores. Así surgió el podcast de Úrsula Campos que cuenta con 100 episodios distribuidos en tres temporadas. En septiembre, comenzará la cuarta temporada que, según comparte la propia Campos, estará llena de sorpresas.

“Seguiremos hablando de temas como la organización, la productividad y el trabajo en equipo y, además, de opositores contaremos con grandes expertos. En el episodio 100, Campos indicó que el capítulo 100 ya se encuentra disponible en Ivoox, Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts y también en YouTube. E invitó a sus seguidores a descargarse el Kit rápido del Opositor desde su página web, donde también podrán descubrir material para opositar. Campos asevera que, hoy en día, no solo hay que estudiar para triunfar y destacar en las oposiciones, se precisa una preparación integral.



