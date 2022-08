Encontrar y reservar bautizos de buceo, viajes, cursos e inmersiones con Diveasapp

Según el sitio web Mediterranean Diving Show, en el año 2018, el buceo recreativo sumaba alrededor de 15 millones de practicantes en todo el mundo. Además, cada año la cifra aumenta, lo que demuestra la alta demanda que esta disciplina implica. Para responder a las necesidades de este público creciente, la empresa Diveasapp creó una plataforma donde es posible comparar y encontrar las actividades de buceo, bautizos, cursos de submarinismo, inmersiones y viajes de buceo de los mejores centros en toda España. Ayuda al usuario en la difícil tarea de decidir con qué centro bucear o que actividad de buceo elegir de entre todas las posibilidades que existen.

Servicios generales de Diveasapp Diveasapp es una startup que fue creada en el año 2018 por personas apasionadas por el mundo marino y los deportes acuáticos. A través de esta plataforma, el usuario puede encontrar diferentes opciones para bautizos, cursos, inmersiones y viajes de buceo. Además, gracias a su sencilla interfaz, las personas interesadas pueden acceder con facilidad al centro de su preferencia, reservar la fecha y pagar el servicio.Para facilitar la tarea al buceador le permite filtrarlas actividades por disciplinas (buceo recreativo, técnico, snorkel, etc.), por tipos de inmersión (buceo desde playa, en pecios, en cuevas, etc.) o incluso por los servicios que se pueden añadir en cada centro de buceo (alquiler de equipo completo, recogida en el hotel, etc.).

La plataforma ofrece descuentos periódicamente en todas las actividades, por lo que sin lugar a dudas ofrecen algunas de las mejores ofertas de buceo del mercado, con precios incluso más baratos que reservando en los propios centros. Cuenta con más de 120 centros de buceo y diversas agencias de viajes adscritas en España, y siguen sumándose. De esta manera, la comparativa y toma de decisión se hace muy fácil, al tener todo el buceo en una misma plataforma. Además, pone a disposición del buceador un servicio gratuito de asistencia personalizada mediante agentes especializados que le ayudan a buscar la actividad que más se adapte a sus necesidades, eliminando la tarea de búsqueda y comparación por parte del buceador y ofreciendo siempre algunas de las mejores ofertas de buceo del mercado en relación calidad/precio.

En Diveasapp, también se pueden encontrar detalles sobre las playas y sitios de España donde se permite hacer buceo. Asimismo, se publican increíbles historias del mundo marino, fotografías de las actividades realizadas e información sobre organizaciones de conservación marina, entre otros artículos de interés.

¿Qué servicios adicionales ofrece Diveasapp para los buceadores profesionales? Para bucear en España, es imprescindible mostrar la certificación de buceo y, además, rellenar un cuestionario médico, si no se tiene un certificado expedido por un médico en los últimos 24 meses. Diveasapp permite mantener toda esta documentación en la plataforma y así tenerla siempre disponible para que los centros de buceo puedan consultarla cómodamente antes de su llegada al centro.

Actualmente, la página está firmando acuerdos con diferentes certificadoras de nivel nacional e internacional para desarrollar un sistema que permita la digitalización oficial de los certificados que cada usuario suba a su perfil y mantener una trazabilidad del registro de sus inmersiones. Esto permitirá que los usuarios dispongan de un registro de inmersiones digital aceptado por cualquier certificadora sin necesidad de llevar un registro en papel, independientemente de la certificadora con la que tenga su titulación.

Diveasapp está ampliando el mercado y su equipo está dando acceso progresivamente a centros de buceo de otros países que ya ven el potencial de la plataforma. Asimismo, se está desarrollando una aplicación móvil para ampliar el acceso.