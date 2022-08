Bagger Capital, inversión segura con préstamos de capital privado para constructores y promotores Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 16:16 h (CET)

Hoy en día, constructores y promotores lo tienen muy complicado a la hora de pedir un préstamo al banco y que la entidad se lo conceda. De hecho, solo un pequeño porcentaje de estas solicitudes son concedidas satisfactoriamente. Esta situación es la que ha hecho que hoy más que nunca sean necesarios sistemas alternativos a los tradicionales, para así obtener la financiación que una empresa necesite para llevar a cabo sus proyectos. En respuesta a esto, la firma Bagger Capital aporta una solución, ofreciendo préstamos para promotores y constructores mediante créditos de capital privado para poder acceder a liquidez rápida y a corto plazo, además de otras ventajas.

Inversión segura con préstamos de capital privado para constructores y promotores La drástica reducción que han experimentado los créditos ofrecidos por la banca a las empresas y autónomos, sumados al difícil acceso a préstamos y financiación, ha hecho que cada vez más compañías recurran a la inversión de capital privado para lograr liquidez.

El sector de la promoción y construcción de inmuebles se ha visto también afectado por ello, por lo que también requiere una alternativa a la banca tradicional para acceder a la financiación necesaria. Es así como la firma Bagger Capital, especializada en facilitar créditos a las empresas mediante capital privado, también es especialista en conceder préstamos para promotores y constructores y cualquier empresa del sector de la construcción, las cuales por lo general requieren grandes sumas de dinero para llevar a cabo sus diferentes proyectos. Esta compañía les ofrece una solución rápida de liquidez, sin demasiados requisitos como los exigidos por los bancos, y adaptada a sus necesidades y posibilidades.

Ventajas para el sector de la construcción al contar con préstamos de capital privado Lo que hace Bagger Capital para ofrecer las mayores ventajas posibles a las empresas del sector de la construcción es ofrecerles un préstamo puente con capital privado, un tipo de hipoteca que ofrece una variedad de ventajas. Por ejemplo, en estos casos, la financiación tiene una duración corta, que puede ser de 1 hasta 5 años. Con este tipo de financiación también se logra liquidez rápidamente para iniciar la puesta en marcha de todo el proyecto de construcción y promoción inmobiliaria, solventar costes operativos, contratar maquinaria especializada, etc.

Por otro lado, es un préstamo capaz de adaptarse a las necesidades del promotor, con el fin de asegurar que el proyecto se lleve a cabo sin ningún tipo de incidencias. Incluso se puede llegar a financiar hasta el 100 % del proyecto, si se aportan algunas garantías adicionales.

Esta alternativa es, en definitiva, una de las opciones más convenientes para promotores y constructores en la actualidad. La larga lista de requisitos y el acceso tan difícil a los créditos bancarios ya no serán un problema si se cuenta con las oportunidades que ofrece la inversión de capital privado por parte de firmas como Bagger Capital.



