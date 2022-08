Lo que hace un coach deportivo para mejorar a futbolistas y atletas profesionales

Detrás de un deportista de alto rendimiento, hay una persona. De hecho, como dijo el actual entrenador del Real Madrid en una entrevista hace unos meses con Jorge Valdano, él se considera una persona que entrena a jugadores y ve a los jugadores como personas que juegan al fútbol y tiene muy clara esa distinción.

Sin embargo, Rubén Monreal de Vive de Verdad no es Carlo Ancelotti, pero se dedica a mejorar el rendimiento trabajando la parte mental, de futbolistas profesionales y atletas que compiten en los juegos olímpicos, además de trabajar con ciclistas, tenistas y otros deportes. El coach deportivo personalizado permite a los deportistas mejorar, porque presta atención a detalles que normalmente se pasan por alto al no verse, como es el plano mental. Esto repercute directamente en los niveles de confianza y de gestión de emociones difíciles, tanto en los entrenamientos como en la competición, en forma de mejores prestaciones.

Que no se vea no significa que no sea importante entrenar la mente para competir con soltura y confianza. Rubén, a través con psicología, coaching y mindfulness bien dirigido al deporte concreto, consigue que los deportistas se beneficien de los resultados que trae el prestar atención y sentirse seguro al cien por cien a la hora de la competición.

Coach deportivo para deportistas profesionales sin ponerse medallas Lo más crucial de este trabajo para este coach no es mejorar rápidamente, que también, sino que los aprendizajes se cristalicen para que el futbolista (o atleta) consiga rendir a un alto nivel de forma permanente. Rubén no se conforma con resultados inmediatos que a veces son fruto de la casualidad o de la motivación, sino que con psicología y coaching se asegura de que las personas que colaboran con él interioricen sistemas y rutinas que les hagan imparables a nivel mental.

Esto lo hace sugiriendo mejoras en función de la forma de competir del deportista que colabora con él, porque lo que le vale a uno no tiene por qué valer a otro, sobre todo en el plano mental. Por ejemplo, a veces, dos futbolistas que trabajan con él no juegan en la misma posición ni perciben igual las situaciones y esto, para Rubén, es determinante a la hora de que realmente mejoren y obtengan resultados. Es decir, el prestar atención de forma genuina a las demandas y a la manera de competir de sus atletas para proponer mejoras que funcionen realmente y no perder demasiado el tiempo en pruebas.

Por otra parte, Rubén suele colaborar temporadas completas o de forma puntual y se dedica a acompañar en todo momento al deportista, incluso aunque compita a nivel internacional, ya que las sesiones de coaching deportivo online lo permiten. También ha trabajado con jugadores y jugadoras de otros deportes como el bádminton, balonmano y baloncesto. Logrando que se beneficien de la fuerza que aporta en la competición, siendo capaces de alejar los pensamientos de duda y usarlos como combustible para dar lo mejor de uno mismo pase lo que pase.

Cómo trabaja un coach deportivo con deportistas de forma realista Por encima de todo, Rubén es una persona más, que se dedica a la psicología y tiene claro su rol a la hora de trabajar con deportistas. Construye la relación de confianza con la persona que tiene enfrente y el rol de terapeuta o coach, aunque está presente, pasa a un segundo plano porque sabe que eso beneficia y acelera los resultados.

Con el objetivo de potenciar los recursos del deportista para hacer que su rendimiento crezca, el primer paso del coach es establecer un plan de acción con los objetivos realistas a alcanzar sea cual sea la situación. Una vez exploradas las debilidades, fortalezas y puntos de mejora real, entonces se crea un sistema para que eso funcione y se note tanto en los entrenamientos como en las oportunidades de competir que surjan.

De forma continuada y persistente en el tiempo, estos sistemas acaban derivando en mayor seguridad interior en los recursos y capacidades del deportista de dar su máximo, que se traduce normalmente en mejores prestaciones dentro del terreno de juego y en una mayor probabilidad de obtener mejores resultados. De hecho, en su web, se pueden ver algunos de los deportistas con los que trabaja, aunque no están todos, por si cualquier interesado quiere pedir referencias directamente sobre su trabajo.