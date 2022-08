Linkbuilding y otras estrategias importantes para los e-commerce, por Causa y Efecto Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 15:55 h (CET)

Ellinkbuilding es una estrategia de optimización para motores de búsqueda externos al sitio (off site) que consiste en crear una red de enlaces (backlinks) que lleven a una página web desde otros sitios. Su objetivo es aumentar el rendimiento de una web mediante referencias de calidad en otras páginas. Un equipo experto en esta estrategia es la agencia de marketing Causa y Efecto, a través de la cual ayuda a que sus clientes desplieguen todo su potencial en el plano digital de una forma eficiente.

Servicios ofrecidos Causa y Efecto ofrece una amplia gama de servicios en el campo del marketing digital. Entre estos servicios, destaca la optimización SEO. Se basa en un conjunto de acciones que buscan mejorar el posicionamiento de un sitio web en la lista de resultados de Google, Bing y otros buscadores

La consultoría enfocada es otro servicio muy requerido por los clientes de la agencia, ya que la transformación digital no se trata solamente de contar con presencia en los buscadores, sino también de despertar todo el potencial del sitio web. Esa transformación digital comprende principalmente la gestión de redes sociales, basada en la creación de contenido, la optimización de perfiles, el community management e incluso campañas de difusión.

Para aquellas empresas que todavía no cuentan con una página, Causa y Efecto también ofrece el servicio de creación de webs.

Diferentes paquetes y precios Causa y Efecto es una agencia consciente de las diferentes necesidades y posibilidades de cada persona o empresa. Por ese motivo, existen diferentes paquetes que se adecúan al requerimiento del cliente. Por ejemplo, el paquete Starter Webofrece la creación de una página web simple, con identidad propia en el diseño y con un dominio y hosting de un año. El plan Comercio E, en cambio, puede ser aprovechado por empresas que ya tienen presencia en la web. Con este se desarrolla una tienda web donde se cargan los productos y se actualiza el blog. Este plan también incluye asesoramiento inicial, imprescindible para luego poder llevar adelante la gestión de la tienda.

Otro paquete muy popular de la agencia es Social Media, accesible económicamente y muy funcional para todo tipo de e-commerce. A través de este, el equipo de Causa y Efecto construye y organiza la comunidad online y gestiona la identidad y la imagen de marca. Esto crea una relación estable y duradera con sus clientes. También ofrece la creación de contenido y las estrategias de difusión.

Así pues, la agencia de marketing digital Causa y Efecto cuenta con un seguido de servicios que sacan el máximo partido a las estrategias que facilita el mundo digital para maximizar las posibilidades de cualquier negocio, como el SEO, el linkbuilding o la creación de contenido en redes sociales.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.