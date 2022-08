Opiniones Zénit The Venue y Zénit The Studio. Espacios para eventos en Madrid Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 15:26 h (CET)

Según los usuarios, Zénit The Venue y Zénit The Studio se han posicionado como espacios de referencia en Madrid para la organización de eventos, producciones audiovisuales, conferencias, ruedas de prensa, eventos híbridos, etc.

Son espacios multifuncionales, altamente equipados técnicamente, diseñados para que cualquier cliente pueda personalizarlo de manera sencilla y económica. El trato al cliente, la atención al detalle y el uso de última tecnología, son los elementos diferenciadores que hacen posible el éxito actual.

Ambos espacios pertenecen a la conocida empresa Zénit Event Experts que, después de más de 15 años de trayectoria en el sector audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional, da el paso y apuesta fuerte por esta nueva línea de negocio.

Opiniones de los usuarios Las opiniones de los clientes de Zénit The Studio y Zénit The Venue coinciden en que las instalaciones son modernas y se adaptan totalmente a cada idea, con luces programables, vinilos, mobiliario, distribución, catering, personal y servicios ofrecidos.

Beatriz Asin: “Fantástico como plató/espacio de eventos y salas anexas. Además, cuenta con personal que puede hacerse cargo de la producción técnica de cualquier tipo. Antonia es simplemente brillante con los detalles, con un buen listado de proveedores a mano y un trato personal que no se puede comparar al de otros espacios similares”.

Antonio Portillo Osorio: “Espacio muy bien ubicado para celebrar eventos de empresa. Tengo que destacar el equipamiento audiovisual que tiene, además de todas las opciones extras que te dan y el trato recibido, que ha sido de 10”.

Gabriela Ledesma: “Valoro mucho su excelente ubicación, la calidad del servicio y el buen trato dispensado por su personal”.

Sonia Dabi: “Espacio increíble. Superequipado”.

Oriana Vasquez: “Sin duda, una sala espectacular. Realmente, un encantador lugar. La atención impecable. La ubicación perfecta para cualquier evento. Hemos escogido el mejor lugar para Beliquid.be”.

Estas opiniones, elegidas al azar, son simplemente una muestra de la gran acogida que han tenido los espacios en el sector.

Características de Zénit The Venue y Zénit The Studio Zénit The Venue está situado en el número 69 de la Calle Orense de Madrid. Cuenta con un total de 400 m² de instalaciones; que incluyen un salón principal, sala de control y zona de office para catering. Además, dispone de una amplia recepción y guardarropa.

Zénit The Studio está situado en la Calle Cartagena número 126 de Madrid. Cuenta con un total de 500 m² de instalaciones, distribuidos en una sala principal diáfana de 200 m², otra sala de 60 m² y varias estancias que complementan su variada funcionalidad (camerino, office para catering,etc.). Además, dispone de una gran recepción con guardarropa y sala de control, conectada visualmente con la sala principal.

No es fácil elegir un espacio bien ubicado en Madrid, que cumpla con todos los requisitos técnicos y humanos, por lo que estos espacios, diseñados para ajustarse a las necesidades de cada cliente, están obteniendo una gran demanda; siendo una apuesta segura y una garantía total de éxito.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.