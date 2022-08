Quita Deudas, un nuevo BEPI conseguido, una nueva batalla ganada Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 14:40 h (CET)

Existen situaciones en las que las personas, por más que lo intenten, no pueden pagar sus deudas. A raíz de la creación de la Ley de la Segunda Oportunidad, ha surgido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) como una vía de escape para dichas personas, lo que permite a los deudores insolventes deshacerse de todas las deudas a las que no pueden hacer frente.

Al respecto, Quita Deudas, despacho jurídico especialista en dicha ley, ha obtenido un nuevo caso de éxito BEPI a favor de su cliente.

¿Cómo funciona el BEPI? El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho es un mecanismo que permite a los deudores, ya sean particulares o autónomos, librarse y cancelar todas sus deudas pendientes, siempre y cuando estos demuestren haber actuado con honestidad y buena fe durante el proceso. Esto implica no haber contraído más deudas en el periodo comprendido entre la presentación de la solicitud y el momento de hacer uso del BEPI.

Por otro lado, el solicitante deberá cumplir ciertos requisitos. En consecuencia, las personas físicas cuyos créditos se hayan acumulado en el tiempo y no puedan pagarlos, pueden realizar una consulta con los expertos asesores jurídicos, economistas, abogados y financieros de Quita Deudas para acogerse al régimen de la Ley de Segunda Oportunidad.

Las ventajas de asesorarse con Quita Deudas para acceder al BEPI Para recibir una exoneración se aplica un Acuerdo Extrajudicial de Pagos o AEP, a través del cual se ofrece al moroso la posibilidad de renegociar sus deudas. De este modo, es posible aplazar o reducir la cantidad de las mismas para que sean accesibles de pagar. En los casos en los que esta negociación fracasa, se puede recurrir al BEPI.

Para tal fin, Quita Deudas cuenta con un equipo de especialistas conformado por abogados y juristas, economistas y contables que buscan ayudar a sus clientes a realizar un análisis objetivo de su situación económica y patrimonial, ofreciéndoles la mejor solución posible ajustándose a la legislación. Así, este despacho de abogados buscará ejercitar el derecho a la segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento profesional y apoyo moral durante todo el proceso para cancelar por completo las deudas del cliente.



