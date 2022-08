La importancia de tener un plan de mantenimiento para una página de WordPress, por Appexpres Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 13:52 h (CET)

Para llegar a potenciales clientes a través de un sitio web, no basta con crear una página y plasmar información relevante sobre determinado negocio. Al crear una página de WordPress es fundamental asegurarse de que el contenido transmita la personalidad de la marca y sea atractivo para el público, así como también mantenerlo actualizado tanto en plugins como en los temas abordados. El equipo de Appexpres entiende la importancia de tener un plan de mantenimiento para WordPress, por lo que ofrece servicios a medida para optimizar y asegurar la imagen digital de una empresa.

¿Por qué contar con un plan de mantenimiento de WordPress? La imagen online de una compañía debe mantenerse actualizada para transmitir confianza a los usuarios. La buena imagen de marca viene de la mano del contenido actualizado, abocado a temas recientes, con un formato novedoso y un diseño responsive para móviles. Estos aspectos, además de despertar mayor interés en los usuarios, son valorados por motores de búsqueda, que detectan el contenido y la arquitectura de calidad, dándole mayor visibilidad a la página de forma orgánica. En este sentido, contar con un plan de mantenimiento garantiza que la web esté siempre optimizada y, también, asegurada contra hackeos y virus que se presentan ante fallos de seguridad en plugins desactualizados. Con cada actualización de WordPress, las páginas que no se han optimizado quedan vulnerables a estos ciberataques.

Por lo tanto, para tener seguridad en el contenido del sitio web, garantizar un buen posicionamiento en buscadores y captar el interés de los usuarios, es importante tener un plan de mantenimiento para WordPress.

Todas las soluciones digitales en Appexpres El equipo multidisciplinario de Appexpres cuenta con especialistas pioneros en WordPress, con una vasta experiencia en el desarrollo de este CMS que abarca casi un 30 % de los sitios web que existen en internet.

Los profesionales digitales de Appexpres han desarrollado más de 500 webs con WordPress y limpiado más de un centenar, demostrando su capacidad en creación de contenido y soporte técnico.

Con conocimiento en todos los posibles bots que pueden perjudicar una web, Appexpres ofrece soluciones digitales de limpieza y mantenimiento, con ediciones de contenido, cambios en la configuración de plugins y ajustes CSS. Al elegir este servicio, en menos de 48 horas los especialistas se encargan de abordar el plan, ejecutando automáticamente las mejoras de velocidad, la optimización de la seguridad y la totalidad de los requerimientos del cliente.

Además, esta empresa joven y dinámica brinda un servicio global, que incluye todos los servicios de diseño gráfico, diseño web y posicionamiento SEO, SEM y en RRSS en un solo lugar.



