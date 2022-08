El final de la pandemia desata una lluvia de millones en becas para cumplir el sueño americano Emprendedores de Hoy

Para el curso 2022-2023, la oferta económica ha crecido un 200 % más con respecto a 2020, hasta alcanzar los 6 millones de dólares. Las plazas ofertadas, además, han aumentado en un 67 % con respecto a 2020. Por otro lado, la “becamanía” también se ha desatado entre las familias. En lo que va de 2022, AWEX EDUCATION ha recibido 2.000 solicitudes y repartido 3 millones de dólares entre sus becados.

La remisión de la pandemia ha disparado la oferta, y también la demanda, de becas Estados Unidos. Estas abarcan ramas deportivas, artísticas y culturales (incluidos los e-sports) para que estudiantes españoles se formen en centros educativos norteamericanos. High schools y universidades han multiplicado exponencialmente su abanico de posibilidades, lo que ha provocado un aumento de hasta un 40 % en las plazas ofertadas con respecto a 2021, un 67 % con respecto a 2019 y hasta un 200 % en las ayudas económicas con respecto a lo otorgado en 2021. Lluvia de millones para estudiantes que buscan el sueño americano.

Becas por valor de 6 millones de dólares En términos económicos, solo de la mano de AWEX EDUCATION, una organización española mediadora entre estos centros y los candidatos, se espera repartir 6 millones de dólares en apoyos directos para el curso 2022-2023. Supone un crecimiento de casi el 200 % con respecto a las cantidades gestionadas hace un año, cuando se cerró el curso con 2 millones en becas repartidas, muestra de la apuesta firme y decidida de EE. UU. por el talento español.

Las condiciones favorables para acceder a estas ayudas han provocado también una gran subida en la demanda de becas, hasta situarla en niveles muy superiores a los previos a la pandemia. Solo para el próximo curso 2022-2023, AWEX EDUCATION ha recibido ya más de 2.000 solicitudes.

“Es una locura y creo que tiene que ver con las restricciones que todos hemos vivido. Los chicos tienen más ganas que nunca de aprovechar estas oportunidades y las familias ven más claro que son trenes que solo pasan una vez en la vida”, reflexiona William Touchard, CEO de AWEX EDUCATION y uno de los expertos más reputados en la intermediación entre centros americanos y estudiantes españoles.

También ayuda que, según los datos de AWEX EDUCATION, los estudiantes con formación internacional en EE. UU. tienen un 37 % más de probabilidades de encontrar trabajo cuando vuelvan a Europa que los chicos de su edad que no han salido del viejo continente. “La experiencia es enriquecedora más allá del idioma o lo formativo. Eso se deja notar al volver a España”, añade Touchard.

Más barato que estudiar en España La expansión del fenómeno ha obligado a AWEX EDUCATION a ampliar horizontes en su búsqueda de talento. “Estamos dilatando nuestras redes de captación porque así nos lo demandan los centros educativos de EE. UU. Ahora es más fácil que nunca lograr una beca, en ocasiones todo por un coste igual o menor al de estudiar en un centro privado de España”, comenta Touchard como dato llamativo.

Y es que la media de las becas otorgadas es de 30.000 euros, pero también las hay completas que llegan hasta los 60.000 euros. “Recientemente, le otorgamos una de estas becas totales a una estudiante madrileña. No es la primera vez. Esperamos poder hacer lo propio en breve con muchos otros alumnos”, se muestra esperanzado Touchard. Los requisitos mínimos para acceder a estos actos son muy sencillos: tener entre 12 y 18 años, una nota media en España de 6, un nivel de inglés intermedio y aportar un currículum personal. Nada más. Eso y visitar la web de AWEX EDUCATION para recibir más información de manera gratuita.



