Los motivos para solicitar la nulidad matrimonial eclesiástica, por DABOGADOS Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 13:34 h (CET)

Gracias a la reforma del código de derecho canónico, los procesos de nulidad matrimonial eclesiástica son más cortos y asequibles para todo el mundo. Ahora, en un año se puede obtener la declaración de nulidad canónica, aunque el tiempo varía en función de la relevancia del caso.

Para conseguir el objetivo de la demanda, es necesario aportar pruebas fehacientes de los motivos de nulidad que se exponen. Dada la complejidad del proceso, es importante buscar un abogado especialista en la materia, como los expertos del bufete DABOGADOS, D. David Gómez González (socio-fundador) y D.ª María Tena Fernández (socia). Por tanto, en este despacho están capacitados para solicitar la nulidad eclesiástica, dada su experiencia y proyección profesional en el derecho canónico.

Causas más comunes para pedir la nulidad matrimonial eclesiástica Las causas para solicitar la nulidad matrimonial eclesiástica están fijadas en el Código de Derecho Canónico. Estas pueden ser defectos en la forma de celebración, la existencia de impedimentos y el vicio de consentimiento.

Entre las más frecuentes, se encuentra la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio y la simulación en el consentimiento. La mayoría de las demandas por casos de incapacidad que se tramitan responden a una grave inmadurez o dependencia psicológica de uno de los cónyuges, bien sea de sus padres o amigos. En el caso de simulación en el consentimiento, se refiere, por ejemplo, a un cónyuge que excluye algún voto o responsabilidad esencial del matrimonio, como la fidelidad. También podrían darse casos en que una persona se casa, pero con la intención de no tener hijos y su cónyuge no lo sabe.

Es posible solicitar una nulidad por la vía breve que, en general, se procesa en menor tiempo. Entre otros motivos para presentar una demanda de este tipo, la reforma menciona explícitamente el aborto para impedir la procreación, el ocultamiento de la esterilidad y una enfermedad contagiosa.

DABOGADOS cuenta con abogados especialistas en derecho canónico Para llevar un caso de nulidad matrimonial eclesiástica, la propia Iglesia exige que un abogado intervenga durante el proceso. Además, el profesional debe contar con la formación pertinente en derecho canónico.

El socio-fundador del despacho DABOGADOS, D. David Gómez González, cuenta con una amplia experiencia y múltiples casos de éxito en la tramitación de nulidades canónicas. Además, forma parte del elenco de abogados del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid y posee habilidades para el ejercicio de su especialidad ante los tribunales eclesiásticos de toda España.

El éxito de las peticiones de nulidad canónica depende en gran medida del acompañamiento de buenos abogados. En este sentido, el despacho DABOGADOS resalta por tener especialistas capaces de llevar el caso de manera contundente, garantizando el buen término del proceso.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.