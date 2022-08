Cómo cuidar el cabello en verano Emprendedores de Hoy

El verano es la temporada perfecta para quienes disfrutan de altas temperaturas y del sol y al aire libre. Sin embargo, la continua exposición a los daños ultravioleta es considerada una de las causas más frecuentes de daño capilar.

Mantener un cabello sano y con un tono bonito no exige una multitud de cuidados extra. Modificando ligeramente el ritual de cabello y realizando algún tipo de tratamiento para que la salud del cabello no se vea afectada.

Por ello, desde Icaro Salón comparten pautas esenciales para cuidar el cabello durante el verano. Los expertos de este salón de belleza Barcelona han logrado distinguirse por su exclusividad y también por proporcionar a su cartera de clientes alternativas efectivas para mantener un cabello radiante en verano o cualquier otra temporada.

¿Cómo debe cuidarse el cabello en verano? Un cabello reseco, deshidratado, frágil y oxidado son solo algunos de los efectos más comunes durante la época veraniega, sobre todo si el cabello se expone frecuentemente al sol sin ningún tipo de protección.

En verano se debe añadir al neceser playero una buena protección solar para el cabello. En Icaro proponen la línea de cuidado solar de Godwell que, no solo protege de los rayos uva, sino que, aparte ayuda a evitar la oxidación provocada por la sal o el cloro de la piscina.

Es importante aplicarlo antes y durante de la exposición solar.

Siempre será importante después de bañarse en la playa o piscina pasar por la ducha y quitarse con agua dulce los restos de sal y cloro. De esta manera, se mantendrán los colores más bonitos y no se oxidarán tanto.

La hidratación es el aliado perfecto de quienes desean mantener su cabello protegido durante el verano. Para ello, sugieren el uso de mascarillas que ayudan a nutrir y reparar el cabello. Así como también champú libre de siliconas, sulfatos y parabenos.

En verano es una buena época para dejar de lado el uso de secadores y planchas y darle al cabello un descanso, no someterlo a altas temperaturas térmicas y respetar los tiempos de las mascarillas serán la clave para volver de vacaciones con un cabello bonito y saludable.

Icaro Salón Como especialistas en salud capilar, el equipo de Icaro Salón cuenta con productos de las mejores marcas para garantizar el cuidado de cuero cabelludo y cabello. Su servicio de alto nivel no solo se ha caracterizado por brindar una atención personalizada, sino también por adecuarse a las necesidades de cada uno de sus clientes con los tratamientos de calidad más novedosos del mercado.



