Soluciones en un día para recuperar la sonrisa, las carillas dentales

martes, 2 de agosto de 2022, 13:05 h (CET)

El tratamiento de estética dental con carillas dentales ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años por su efectividad para proporcionar una sonrisa de aspecto natural sin la intermediación de productos y sustancias nocivas para la zona bucodental.

Existe un amplio catálogo de carillas dentales de acuerdo a su composición, por lo cual es conveniente asesorarse con expertos para elegir las más idóneas, de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada paciente. Dicho procedimiento es llevado a cabo por centros especializados como la clínica dental en Madrid, Bordonclinic.

Tipos de carillas dentales Las carillas dentales son reconstrucciones estéticas de diversos materiales que se adhieren a los dientes con la finalidad de corregir desperfectos y mejorar la imagen externa de la dentadura. En el mercado, se comercializan diversas tipologías de carillas dentales que pueden agruparse en tres grandes grupos: carillas de composite, de porcelana y feldespáticas. Las carillas de composite, como su nombre indica, están hechas de una resina compuesta de fibras de carbono, boro y vidrio sumamente resistente, utilizada en la industria espacial y aeronáutica. Estas se instalan en una sesión y ofrecen una corrección favorable, pero poco perdurable.

Entre tanto, las carillas de porcelana se elaboran de una cerámica médica biocompatible con la boca con alta resistencia. Este método es el más popular por su durabilidad, apariencia estética y naturalidad. Por su parte, las carillas feldespáticas se basan en tecnología punta para proporcionar una sonrisa natural. Este sistema no requiere tallado dental, ya que las piezas dentarias son ultrafinas y ofrece una durabilidad superior al de otros métodos. Bordonclinic es referente en la realización de estos tres tipos de carillas dentales, ya que cuenta con profesionales altamente cualificados con una amplia trayectoria en la ejecución de tratamientos de vanguardia enfocados en la satisfacción total del paciente.

Clínica dental en Madrid especializada en tratamientos de carillas dentales Bajo la dirección del Dr. Javier De La Cruz, la clínica dental ha sido reconocida por sus innovadores y revolucionarios procedimientos. Esta clínica se especializa en la resolución de los casos más complicados con un enfoque multidisciplinar liderado por expertos en todas las especialidades odontológicas.

Los tratamientos de carillas dentales ofrecidos por este centro especializado inician con un examen previo que determina el estado del paciente y proporciona un diagnóstico. También ofrecen la posibilidad de realizar la técnica de diagnóstico denominada diseño de sonrisa digital, que predice los objetivos a conseguir acertadamente, como la evolución del procedimiento antes de que este comience. Asimismo, cuentan con financiación a medida en cómodos plazos en dichos tratamientos.

En Bordonclinic, las carillas dentales se pueden preparar sin anestesia local, debido a que pulen el esmalte del diente que no tiene sensibilidad. El proceso de colocación varía de acuerdo al estado bucal del paciente, por lo cual es indispensable realizar una primera visita que, en el caso de esta clínica, es gratuita.



