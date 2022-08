Los nutricionistas de Nut&Health en Valencia cuentan las claves para aumentar la masa muscular Emprendedores de Hoy

Una alimentación que permita perder grasa y a la vez ganar masa muscular mientras se hace ejercicio es posible, si se cuenta con la asesoría nutricional adecuada. En Valencia, un grupo de nutricionistas colegiados ofrece sus servicios de nutrición y nutrición deportiva, quienes desean transformar su cuerpo y a la vez su relación con la comida.

En los centros Nut&Health, el nutricionista deportivo en Valencia se encarga de brindar su ayuda constante y las claves para aumentar masa muscular sin necesidad de usar quemagrasas, diuréticos o cualquier otro suplemento nutricional para tener la figura deseada y saludable.

Las claves: aprender a comer y a entrenar La nutrición deportiva es una de las especialidades de Nut&Health. Está dirigida a las personas que entrenan y buscan mejorar su rendimiento deportivo hasta tres veces más rápido, en comparación con quienes solo se dedican a hacer ejercicios, sin tener en cuenta la alimentación. En el centro de nutrición en Valencia, que también cuenta con sedes físicas en Bilbao y Zaragoza, el secreto para tener éxito en el fortalecimiento de la musculatura se obtiene enfocándose en una atención personalizada, sin tener en cuenta la información confusa y excesiva sobre nutrición deportiva que se difunde por internet.

Los dietistas nutricionistas de Nut&Health advierten que el aumento de masa muscular es más fácil cuanto más joven se es y se logran resultados más rápidos en hombres que en mujeres. Sin embargo, esto no significa que sea una meta inalcanzable para todos. Desde la página web del Nut&Health, se puede reservar una cita para una evaluación personalizada en Valencia y también en Bilbao y Zaragoza. Acceder a recetas deliciosas y a la vez vigilar el tipo de entrenamiento es la fórmula para ver el progreso deportivo, tanto a nivel recreacional, de élite o estético.

Objetivos reales Mejorar las marcas individuales es el objetivo más importante que recomiendan los nutricionistas de Nut&Health. Con el soporte de los profesionales de este centro, muchas personas que habían permanecido durante años con la misma masa muscular han logrado resultados increíbles en solo tres meses, como bajar su porcentaje de grasa de un 19,6 % hasta un 11,9 %; aumentar su masa muscular hasta 3,1 kg; y mejorar los ritmos de carrera.

La alimentación que proponen los especialistas tiene en cuenta el deporte que practica la persona, sus características corporales, la intensidad del entrenamiento, la rutina más allá de los ejercicios y mucho más. Deportistas de ciclismo, triatlón, maratones y otras disciplinas de resistencia contarán con menús distintos a quienes practican crossfit, fútbol, baloncesto u otros deportes.

El contacto directo con el nutricionista, quien estará siempre disponible por WhatsApp o por e-mail, ayudará a no desistir. Este acompañamiento permanente, con conocimiento y creatividad, marca la diferencia a la hora de ganar masa muscular con Nut&Health.



